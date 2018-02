Camps presume de "haber hecho algo extraordinario para Valencia" después de declarar como imputado por la Fórmula 1

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado -tras comparecer ante el titular del juzgado de Instrucción número 17 de València que le ha citado a declarar como investigado en una causa abierta por presuntas irregularidades en la construcción del Circuito de la F1 en València- que tiene "tranquilidad absoluta" respecto a la celebración de la Fórmula 1 por la "conciencia de haber hecho algo extraordinario para València".

Así lo ha manifestado el que fuera jefe del Consell tras haber comparecido durante varias horas ante el juez. Camps no ha dado ninguna información sobre el contenido de su declaración, ya que, como ha recordado, la causa es secreta y "su señoría ha sido muy contundente" al recalcar a todas las partes esta condición.

Cuando se le ha preguntado si ha declarado o se ha acogido a su derecho a no a hacerlo, Francisco Camps -que ha apuntado que no ha hablado ni con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, que también ha sido citado como investigado en esta causa- ha precisado que no debe dar ningún dato y se ha limitado a subrayar que no tiene "miedo a nada"

A la pregunta de si sigue manteniendo que todo se hizo bien en la Fórmula 1, el expresident ha manifestado: "Sí, siempre lo he dicho en el parlamento valenciano y donde he creído oportuno; tranquilidad absoluta, la conciencia de haber hecho algo extraordinario para València".

"València -ha proseguido- tiene millones de turistas que no habrían venido sin algunos eventos, porque en ese momento la ciudad no era tan conocida y eso es riqueza para la Comunidad y para la ciudad; quienes hoy están gobernando deben ser conscientes, al menos, aunque no pueden decirlo con la boca grande, que por tantas de aquellas cosas que se pusieron en marcha y que criticaron tanto hoy València es un referente turístico de primer nivel. No solo la gente que vivimos aquí vivimos a gusto, sino que la gente que viene de fuera ha conocido la ciudad y ha visto que es bonita y tiene atractivo".

En la misma línea, ha considerado que "sería honorable, de altura política, que reconocieran alguna vez que la Ciudad de las Artes y las Ciencias es algo extraordinario" y ha aludido a la instalación del CaixaForum en el Ágora, que el Palau de les Arts "continúa haciendo una temporada regular de ópera" o que el Museo de las Ciencias "es un referente".

"A lo mejor otros no están a la altura"

Además, ha afeado al actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que haya apostado por eventos como la Volvo Ocean Race o el motociclismo y le "duela" decir que esos proyectos fueron buenos. "Yo asumí todo lo que (Joan) Lerma y (Eduardo) Zaplana hicieron y la altura política y humana está en la capacidad de reconocer lo que otros han hecho antes que tú; a lo mejor otros no están a la altura de las circunstancias de poder ostentar la más alta representación de la Generalitat Valenciana".

Camps ha incidido en que para él "lo importante" es que tiene "la tranquilidad de haberle dedicado muchos años a la vida política y ahora muchos años a otras cosas tan importantes". Ha comentado que "Dios también es una pieza muy importante en esta historia". "Mis creencias y mi fe religiosa hacen que tenga una fuerza especial para ver esto con una cierta distancia", ha dicho.

Además, ha aseverado que su reputación está "intacta" en todas aquellas personas que le conocen. "Y que saben -ha apostillado- que soy la misma persona antes y después de ser presidente de la Generalitat y que tengo exactamente lo mismo, más la experiencia y el honor de haberlo sido".

Ha observado que su reputación se basa también en que los periodistas siempre "está con él". "Si no fuese una persona que interesara no estaríais aquí; ustedes han decidido que tengo un papel en la opinión y en la vida publica española, me gustaría no tenerlo".

Y ha rematado: "Mi reputación es intachable entre mis amigos, mi familia, muchos compañeros de partido, los vecinos donde yo vivo, para mí mismo también y eso es lo que realmente importa en la vida, que la gente que te conoce sepa que eres una buena persona, que no has hecho nada fuera de la ley, que todo lo que hiciste lo hiciste a beneficio de la Comunitat, que la política es una tarea noble y que otros intentan generar insidia, porque creen que así pueden ganar las elecciones".