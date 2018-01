Tres mil personas salen a la calle en Vila-real en homenaje a la mujer asesinada por su expareja

Hubo dolor y rabia, pero también mucha incredulidad. Esos fueron los sentimientos imperantes en la manifestación celebrada el domingo en Vila-real. Se trataba de homenajear a Andrea Carballo, la mujer presuntamente asesinada por su expareja el pasado 23 de diciembre, y de protestar contra la violencia de género. En un gran éxito de convocatoria, los asistentes llenaron la plaza del Ayuntamiento de la ciudad, de la que era vecina la víctima.

Desde el escenario, una amiga de Andrea Carballo resumió el sentir de los asistentes: "Veo día tras día en las noticias cómo han asesinado a una mujer más (...). Hoy estoy aquí todavía sin creerlo pues ahora la imagen de las noticias eres tú". "Nos están matando y parece que sólo nos damos cuenta cuando nos toca de cerca", afirmó otra, que señaló el machismo en las relaciones de pareja como el origen del problema: "Ese estúpido sentido de posesión y pertenencia que trae consigo la idea del amor romántico".

A la espera de la confirmación oficial

Imagen de la manifestación en homenaje a Andrea Carballo y contra la violencia de género en Vila-real. eldiariocv

La manifestación reunió a 3.000 personas, según cálculos del Ayuntamiento, y partió de la calle en la que vivía la víctima, de 20 años, con su familia. Andrea Carballo había denunciado a su expareja por malos tratos, y él tenía una orden de alejamiento. El 23 de diciembre, ambos se estrellaron contra una gasolinera en Benicàssim, en un coche que él conducía. Pese a los indicios de que se trató de un crimen machista, la investigación todavía no lo ha confirmado.

A la cabeza de la marcha, se colocó una pancarta con el lema "No a la violencia de género. Andrea Carballo Claramonte" y la cara de la joven impresa. La madre de la joven presuntamente asesinada sujetaba el cartel, arropada por familiares y amigos. Muchos de los participantes llevaban camisetas o lazos de color violeta, guantes blancos y flores. También había muchos mensajes escritos en cartulinas, como "ni una más", "levanta la cabeza, princesa, si no la corona se cae", "nos queremos vivas" y "de tu mano vamos todos".

La ciudad, impactada

Muchos de los vecinos se confesaban impactados. La violencia de género es una noticia ya casi rutinaria en los medios de comunicación, pero el caso de Andrea Carballo la ha convertido en una dolorosa realidad cercana. "Es la primera manifestación a la que voy en mi vida", confesó una de las asistentes, Julia García, "porque para esta familia ya no hay remedio, pero hay que salir a la calle porque ahora volveré a mi casa y en las noticias habrá otra asesinada".

Había una mayoría de mujeres en la marcha. Dos de los hombres asistentes, Miguel Ángel Ríos y Noel Pascual, tenían su explicación para ello: "Evidentemente es un tema que afecta a las mujeres y somos nosotros los que oprimimos en muchos aspectos. Es deber nuestro tomar conciencia, asumir responsabilidades y solidarizarnos".

Las explicaciones del Ayuntamiento

La marcha transcurrió en un ambiente de recogimiento. Así lo habían pedido las organizadoras de la manifestación -cuatro mujeres, entre las que hay una amiga de la madre de la víctima-, que temían que se produjeran gritos contra la familia del supuesto asesino. Él también era vecino de Vila-real, y esto ha supuesto un añadido de tensión y tristeza para la ciudad. "Yo conozco también a la otra familia, son del pueblo y buenas personas. Espero que no vayan contra ellos", explicó otro de los asistentes, que prefirió no dar su nombre.

El silencio dominante durante toda la marcha sólo se quebró al final de la manifestación. Desde el estrado, uno de los intervinientes -Félix López, padre de una mujer asesinada por su expareja hace nueve años- reprochó al Ayuntamiento que no haya decretado ninguna muestra de duelo por el supuesto asesinato de Andrea Carballo. Hubo entonces gritos contra el Consistorio.

El alcalde, José Benlloch, que estaba entre el público, se acercó a consolar a la familia. Más tarde, explicó a la prensa que el Ayuntamiento establecerá un duelo oficial cuando la Delegación especial del Gobierno para la Violencia de Género confirme que es un crimen machista: "Yo entiendo que desde el dolor muchas veces se querría que las cosas fueran más rápido. Pero es muy importante que no se intervenga en la investigación. Hay que respetar los protocolos".

"Eso no quiere decir que no estemos al lado de la familia ni que no estemos contra la violencia de género", aclaró. Una vez que se declare formalmente como un crimen machista, el Ayuntamiento intervendrá: "El caso de Andrea no va a quedar como está, exigiremos responsabilidades". Alberto Ibáñez, secretario autonómico de Igualdad de la Generalitat Valenciana, pidió "serenidad".

Lo relevante, afirmó, es que "la ciudad se ha organizado" y en la manifestación "las amigas de Andrea, gente muy joven, han hecho una reflexión: que las relaciones tóxicas, de dominación, en las que no hay salud ni amor, son una violencia estructural muy fuerte".