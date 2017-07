Los ex de Ciudadanos estrenan escaños en la última fila de las Corts

Los cuatro exdiputados de Ciudadanos que abandonaron la formación -Alexis Marí, David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo- estrenan en el pleno de este miércoles sus nuevos escaños como diputados no adscritos, situados detrás de sus excompañeros y junto a los otros dos diputados no adscritos, Covadonga Peremarch (ex de Podemos) y Miquel Domínguez (ex del PP).

Alexis Marí, David de Miguel y Alberto García han llegado a sus nuevos asientos ante la expectación de los medios de comunicación, sin hacer declaraciones, mientras Domingo Rojo no había entrado al hemiciclo al inicio del pleno.

Diputados como Isaura Navarro (Compromís) o César Jiménez (Podemos) se han acercado a saludar a los nuevos diputados no adscritos e incluso Marí ha bromeado con el popular Luis Santamaría sobre el sentido de su voto en el primer punto del pleno. El diputado de Ciudadanos Toni Woodward se ha acercado a saludar y dar la mano uno a uno a los tres parlamentarios.

Conservan sus derechos individuales

Marí, Jurado, De Miguel y García no podrán formar grupo propio ni tampoco podrán tener portavoz. No obstante, conservan sus derechos individuales. Es decir, tendrán derecho a formular preguntas orales y escritas, explicar su posición de voto, participar en una comisión cada uno y presentar enmiendas a las proposiciones legislativas. Sin embargo, no tienen derecho a participar en la diputación permanente, presentar mociones, ni contratar personal. Cada cinco plenos, un diputado tendrá derecho a una pregunta oral, pero no a participar en la sesión de control.