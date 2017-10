El presidente de la Interagrupación de Fallas, pedirá disculpas por la polémica del 9 d'Octubre, pero descarta dimitir

"Daré las explicaciones oportunas, pediré disculpas si creen que no debí estar allí, pero yo no voy a proponer mi dimisión, en todo caso serán los presidentes de las agrupaciones, los mismos que me votaron y que me eligieron, los que deberán decidir".

Así se ha pronunciado el presidente de la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández, sobre la reunión que mantendrá la enitdad este miércoles, tras la polémica que se produjo el pasado 9 d'Octubre, motivada por su presencia y la de su número dos, Pedro Pons, en la contramanifestación en la que grupos de extrema derecha insultaron y agredieron a los integrantes de la manifestación independentista convocada por la CUP y Arran.

Precisamente, este hecho motivó un día más tarde la dimisión de su secretario, Josep Ynat, al entener que "el representante del 95% del colectivo fallero no debió estar allí".

Sobre la posibilidad de algún presidente proponga una moción de confianza para debatir su continuidad, Hernández ha explicado que "es muy probable, pero no hay problema, espero que admitan mis explicaciones y mis disculpas, si es así, seguiremos trabajando por y para las fallas como siempre hemos hecho y si deciden que me tengo que ir, pues me iré porque al fin y al cabo, yo tampoco cobro por estar aquí".

El dirigente fallero ha reconocido que quizás no supo midir bien las consecuencias que podía tener su presencia, pero insiste en que es un tema totalmente ajeno a las fallas: "No fui como fallero, fui como ciudadano descontento por la otra manifestación ilegal que se convocó [la de la CUP y Arran] con tan mala suerte de que en el momento de la foto se cruzaron por delante los 40 ó 50 ultras que protagonizaron los altercados, momento en el cual yo me retiré".

En cuanto a las declaraciones del concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, quien aseguró que ya no le reconocía a como interlocutor, Hernández ha comentado que ha intentado hablar hasta en dos ocasiones con él sin éxito: "Me parece una pena porque solo me mueve el sentiemto fallero y esta situación es una cosa totalmente ajena que se está ultilizando para hacer una campaña de acoso y derribo contra mi persona, creo que no merezco este trato".

El presidente de la Interagrupación ha confirmado que asistirá este martes a las 20.00 horas al pleno de JCF, pero que no tiene previsto tomar la palabra. Sobre si aprovehcará el foro para hablar con Fuset, ha asegurado que nunca se ha negado a hacerlo. Por su parte, el edil ha explicado que no tiene intención de referirse "a nada que no sea materia de JCF".

Precisamente, el edil Fuset volverá a dirigir el pleno, tras una larga ausencia, anunciada el pasado mes de junio tras mantener varios desencuentros precisamente con la Interagrupación, con el objetivo, según dijo, de evitar que sea foro de debate político en lugar de fallero.

Su vuelta se produce tras las peticiones realizadas en este sentido por los delegados de sector y tal y como ya dijo Fuset, con la idea de que los presidentes deciden si se convoca un congreso fallero, con vistas a actualizar el reglamento que rige la fiesta.