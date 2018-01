El cerebro del hombre envejece peor y madura más tarde que el de la mujer

¿Existen diferencias en el desarrollo del cerebro entre hombres y mujeres? Un estudio de la Universitat Politécnica de València (UPV), la Universitat de València (UV) y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) titulado ' Towards a Unified Analysis of Brain Maturation and Aging across the Entire Lifespan: A MRI Analysis' (Hacia un análisis unificado de la maduración cerebral y el envejecimiento a lo largo de toda la vida: un análisis de resonancia magnética) publicado el pasado mes de noviembre en la revista Human Brain Mapping así lo demuestra y constata que el cerebro del hombre madura más tarde y envejece peor que el de las mujeres.

En total, un equipo de informáticos, neurólogos y biólogos de estos tres centros, ha analizado 2.944 imágenes de resonancia magnética de cerebros, pertenecientes a sujetos sanos con edades comprendidas entre los 9 meses y los 95 años (1.379 mujeres y 1.565 hombres) para desarrollar uno de los estudios más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre el desarrollo del cerebro humano, tanto por cantidad de casos analizados como el rango de edades evaluado.

Para el estudio, realizado a partir de imágenes obtenidas en bases de datos públicas de nueve instituciones europeas, americanas y australianas, los investigadores analizaron los volúmenes de hipocampo, amígdala, putamen, accumbens, globus palidus, tálamo y caudado, además del líquido cefalorraquídeo y las sustancias gris y blanca.

Los resultados han permitido obtener los valores de normalidad de cada estructura cerebral para una edad y sexo determinados. De este modo, este trabajo ofrece también una herramienta de gran valor para el diagnóstico de patologías neurológicas.

José Vicente Manjón, investigador del Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ITACA-UPV), señala que "este estudio establece un marco de referencia. Ante una nueva imagen de resonancia magnética, el profesional médico puede cotejarla y comprobar si los diferentes volúmenes están dentro de la normalidad o si, por el contrario, detecta algún patrón asociado a una enfermedad. Por ejemplo, un volumen inferior a lo esperado del hipocampo implicaría un posible caso de Alzheimer".

En este estudio, se constatan también diferencias existentes en la evolución del cerebro de los hombres y mujeres. Entre otros resultados, se ha comprobado que la velocidad a la que se atrofia el cerebro es mayor en los hombres que en las mujeres. Envejecen peor, sobre todo a partir de los 80 años. Además, por norma general, el hipocampo -estructura asociada a la memoria- suele tener, de manera relativa, un volumen ligeramente superior en el caso de las mujeres.

Enrique Lanuza, del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional y Antropología Física de la UV, añade que la investigación también indica que "el cerebro femenino llega a su pico de volumen más pronto que en el de los hombres. Sus estructuras cerebrales maduran antes". En el caso del líquido cefalorraquídeo y las sustancias blanca y gris, por el contrario, no se advierten diferencias relativas significativas entre unos y otros.