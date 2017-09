Els ex-RTVV copen els primers llocs per a À Punt i els llicenciats recents queden els últims i sense opcions

Els extreballadors de l’extinta Ràdio Televisió Pública Valenciana (RTVV) han copat els primers llocs de les llistes provisionals per a les borses d’ ÀP unt que ha publicat la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) aquest dissabte 16 de setembre. El barem que s’han aplicat els aspirants en l’autoavaluació ha evidenciat que els anys treballats en els mitjans públics autonòmics i haver superat un procés de selecció ha decantat la balança cap als més veterans. Fins i tot en els perfils nous. L’altra cara de la moneda la protagonitzen els més joves, la majoria acabats de llicenciar en Periodisme i Comunicació Audiovisual, que han quedat en les últimes posicions i sense cap opció de treballar en la nova empresa.

Les llistes són provisionals a l’espera que els aspirants al·leguen en els pròxims cinc dies hàbils i que la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació certifique els autobarems i les titulacions i els mèrits aportats. En aquestes borses no hi haurà ni entrevista ni presentació de projecte als 467 llocs de treball, sinó que entrar-hi a treballar o no dependrà dels mèrits. Pesa sobre aquestes borses el recurs que presentarà la Unió de Periodistes Valencians pel fet de considerar el barem que beneficia els extreballadors de RTVV d’“excessiu i excloent” per als més joves.

Els primers llocs de la borsa de treball per a periodista/redactor els copen cares conegudes i veterans de l’antiga televisió i ràdio autonòmiques. El més ben puntuat és Álvaro Álvarez, seguit de Xelo Miralles, la primera presentadora dels informatius de RTVV de l’any 1989. Els segueixen Jorge Carrascosa, Matilde Alcaraz (Dossiers) i Lola Bañón, excap de premsa i candidata de Podem i professora de la Universitat de València. En el lloc número 11 ha quedat Ignacio Lara, actual cap de premsa de la Conselleria d’Economia. En els llocs d’eixida també estan el que va ser presentador del programa Bon Dia Comunitat Valenciana Xavier Carrau i el també presentador d’informatius Frederic Ferri. 981 periodistes s’han presentat a aquesta borsa de treball en què es competeix per 90 llocs.

Una cosa semblant ha passat en la borsa per a periodista esportiu. Els noms dels més ben puntuats en la borsa de periodista copen les primeres places. D’aquesta manera i si aconsegueixen plaça en la primera, la llista correria i podrien accedir-hi aspirants amb un barem més baix. Després dels noms repetits figuren històrics de les retransmissions com Miquel Àngel Picornell o experts del doblatge com Sergio Capel. 406 aspirants per a 27 llocs de treball.

Els candidats amb puntuacions més bones han fet valdre els 7,5 punts que donava haver passat els distints processos de selecció, tant els de l’any 1989 com els convocats en l’etapa del PP i que van ser denunciats pels sindicats i impugnats per la Unió de Periodistes Valencians per sospites de tripijoc. També els ha servit la puntuació extra que la borsa atorgava als mesos d’experiència en comparació amb els professionals que han treballat en el sector privat.

La borsa de treball per a periodista expert en dades –se suposa que un perfil nou que havia de beneficiar les noves generacions– també té els primers llocs copats per extreballadors de RTVV en el primer autobarem. Històrics de la ràdio i la televisió com Jorge Carrascosa i Manel Castañeda han quedat primer i segon respectivament. Almenys fins al lloc 19 podrien ser tots veterans de l’empresa anterior. Això sí, per a aquest perfil només hi ha huit llocs i 67 aspirants.

En la borsa per a redactor/a audiovisual ENG per a esports, teòricament també per a perfils nous, els extreballadors ocupen els llocs d’eixida. Yolanda Sanz i Ignacio Lara són els més ben puntuats. Els segueixen altres cares conegudes de l’extinta RTVV com Josep Manel Varó, Yolanda Ibarra o Vicent Sempere. Quasi 200 aspirants per a unes 18 places.

En les borses per a tècnics ha passat una cosa semblant a la de periodistes. Els primers llocs, els que tindran opcions reals de treballar en À Punt, són antics treballadors.