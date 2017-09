L'IVO va facturar a la Generalitat durant sis anys 83 milions més del que preveia el contracte amb Sanitat

L'Institut Valencià d'Oncologia (IVO), l'entitat que dirigeix l'últim conseller de Sanitat del PP, Manuel Llombart, va facturar a les arques públiques 83,1 milions d'euros més del que preveia el contracte ara extingit durant els seus quatre anys de vigència 2011-1014 i altres dos de pròrroga (2015-2016).

Amb un pressupost de 42 milions d'euros el 2011 que va créixer a 42,8 el 2012, a 43,6 el 2013 i a 44,5 milions els anys 2014 a 2016, el contracte amb l'IVO va costar a Sanitat tots els exercicis més de 10 milions d'euros suplementaris. En concret, el sobrecost de facturació va ser de 15,7 milions el 2011, de 10,2 milions el 2012, d'11,8 el 2013, de 13,3 el 2014, de 16,4 el 2015 i de 15,4 el 2016.

Amb aquestes xifres a la mà, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que dirigeix Carmen Montón, ha optat per augmentar sensiblement la quantia del conveni, que passarà a tenir un pressupost anual de 53,7 milions d'euros (9,2 milions més que l'anterior). Al mateix temps, tot basant-se en una norma que va signar el mateix Llombart poc abans d'abandonar el càrrec, ha retirat de l'acord la denominada "porta oberta", que permetia que qualsevol pacient triara ser tractat en l'IVO.

A partir d'ara, l'IVO atendrà els malalts que siguen derivats a aqueixa institució privada des del sistema públic "amb criteris mèdics". L'objectiu és controlar la despesa i racionalitzar l'atenció oncològica, que disposa també de bons serveis en els hospitals públics.

Aquest tancament de la "porta oberta" és una de les raons que fan que l'IVO es resistisca a formalitzar el nou contracte. Un element que se suma a la batalla interna entre els qui, com Llombart, volen entrar en negocis de la sanitat privada i els qui aposten per mantenir l'entitat com una fundació sense ànim de lucre. Aquesta última és una condició bàsica perquè el conveni amb la Generalitat tinga validesa.

De moment, la conselleria ha atorgat una pròrroga en els terminis perquè l'IVO acabe decidint si opta o no a la renovació del contracte.