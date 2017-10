L'Advocacia de la Generalitat denunciarà en la Fiscalia l'assetjament de l'extrema dreta a Mónica Oltra

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous durant la sessió de control en les Corts que l'Advocacia de la Generalitat denunciarà davant la Fiscalia l'assetjament patit en la nit del passat dimecres per la vicepresidenta Mónica Oltra, quan un grup de persones d'extrema dreta es va plantar en la porta de la seua casa amb les cares tapades portant una gran bandera d'Espanya i cantant a crits cançons "per la unitat d'Espanya" i acusant a Oltra i Compromís de voler "trencar Espanya", per si fóra constitutiu d'un possible delicte d'odi.

"No anem a consentir que un grup de feixistes posen en perill la democràcia", ha assegurat el cap del Consell, qui insistia: "No consentirem ni els actes del 9 d'Octubre [quan un grup d'ultres de l'extrema dreta van rebentar la manifestació convocada per col·lectius nacionalistes i d'esquerres i van agredir alguns participants en la marxa], ni les agressions d'ahir a la vicepresidenta. No consentirem que el feixisme torne als carrers".

La pròpia vicepresidenta, per la seua banda, ha defensat la democràcia com "el major invent políticament". "Tothom pot expressar el que pensa, totes les idees caben en democràcia, però no es pot posar una diana en la front de qui no pensa igual: No siguen còmplices", els ha dit als membres del Partit Popular.

Finalment, la portaveu popular en el parlament valencià, Isabel Bonig, s'ha sumat en nom del PP, a la condemna: "No és llibertat d'expressió; ni ho era ara, ni abans", al mateix temps que ha comparat la situació patida per Oltra amb els escarnis que determinats col·lectius van fer en el passat a membres del Partit Popular: "Portarem fotos de com es feia amb Rita Barberá, González Pons, José Císcar...".