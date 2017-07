Bonig carrega contra la visita a Palestina de la vicepresidenta Oltra convidada per l'ONU: "Està de viatge amb els seus xiquets"

La portaveu del PP, Isabel Bonig, ha advertit al Consell que recorrerà al codi de bon govern perquè la vicepresidenta, Mónica Oltra, no compareixerà en els Corts durant quatre mesos pel seu viatge a Orient Mitjà, que enllaça amb la finalitat del període de sessions habilitadas en les Corts Valencianes.



Bonig ha retret aquest dijous al president, Ximo Puig, durant la sessió de control, que "la seua vicepresidenta viatgera" no acudisca a la Cambra perquè està "amb els seus xiquets de viatge". El cap del Consell ha explicat que Oltra està recorrent la franja de Gaza en una missió humanitària i ha sigut convidada per l'ONU.



"Preferisc que es conega la Comunitat Valenciana per solidària que per ser l'epicentre de la corrupció", ha contestat Puig.