Comença l'exhumació d'una fossa amb una vintena de víctimes del franquisme a Paterna

Aquest dimarts han començat els treballs d'exhumació de la fossa 82 del cementeri de Paterna, en la qual es calcula que hi ha enterrades 20 persones. És la segona exhumació que es realitza en el cementeri d'aquesta localitat de l'àrea metropolitana de València, el que més víctimes de la repressió franquista alberga de la Comunitat Valenciana. S'estima que en la paredassa adjacent van ser afusellades més de 2.200 persones i hi ha més de 60 fosses per excavar.

"És una obligació de les administracions públiques restaurar la memòria, volem que siguen els ajuntaments els que cerquen els familiars i demanen les ajudes per a les exhumacions", ha explicat la diputada de Memòria Històrica de la Diputació de València, Rosa Pérez.

Segons els càlculs dels arqueòlegs, els treballs d'exhumació duraran al voltant d'un mes i mig. Immediatament després, començaran les excavacions de la fossa 113 en el mateix cementeri, la més gran en territori valencià.

Familiars d'algunes de les víctimes s'han sumat a l'acte d'inici de l'excavació.