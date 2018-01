'El Bigotes' declara que Francisco Camps va donar el vistiplau al finançament il·legal del PP

Continuen les revelacions en el judici de la Gürtel. Álvaro Pérez 'El Bigotes' ha començat aquest divendres el seu interrogatori asegurant que explicarà el que va veure o va viure. Així, ha indicat que treballava per al grup de Francisco Correa muntant mítings per al PP i que anava a la seu del carrer Gènova a cobrar quan els devien alguna cosa

“Tenia targeta com qualsevol empleat del PP per a entrar en la seu del carrer Gènova”, ha dit i ha recordat que estava sota molta pressió perquè muntava mítings per al president del Govern.

Després d'una discussió amb la cap de premsa de Mariano Rajoy, Pérez ha dit que va demanar a Correa deixar l'empresa. Dies després, ha dit, es va trobar amb Francisco Camps, que li havia sigut presentat per Alejandro Agag, i aquest li va dir que anara a València a treballar.

Álvaro Pérez ha afirmat que va muntar la campanya electoral del 2003 en què Camps va arribar a president de la Generalitat. Després d'aqueixa victòria, ha asegurat, “Camps em va demanar que vinguera a viure a la Comunitat Valenciana. Ho vaig parlar amb la meua dona i cap enllà que ens en vam anar". Ha afegit que Camps va donar el vistiplau perquè la Gürtel cobrara als empresaris que han confessat haver finançat il·legalment al PP valencià.

Pérez ha declarat que el modus operandi de finançament il·legal del PP estava supervisat i aprovat pel president de la Generalitat, Francisco Camps. Pérez ha dit que Ricardo Costa ho consultava “tot” amb Camps, inclòs el pagament per part d'empresaris dels actes de campanya del PP.