Un total de 87 persones, acusades de maltractament animal el 2016

El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (Seprona) va detenir o va investigar un total de 87 persones per maltractament animal el 2016, any en el qual va investigar fins a 126 casos. Entre gener i juny del 2017, els agents han detectat 59 delictes d'aquest tipus i han sigut detingudes o investigades 20 persones.

Els delictes per maltractament animal detectats l'any passat van ascendir a 54 en la província de València, 48 a Alacant i 24 a Castelló, mentre que el nombre de detinguts va arribar a 45 a València, 34 a Alacant i vuit a Castelló, segons detalla la delegació del Govern.

Durant el primer semestre del 2017, els efectius del Seprona han investigat 23 delictes a València, amb deu detinguts o investigats; un total de 20 a Alacant, amb quatre arrestats, i 16 casos a Castelló, on es van dur a terme sis detencions.



El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha destacat el treball de la unitat del Seprona, que també investiga l'autoria dels incendis forestals o els abocaments contaminants, a més de "vetlar pel compliment de les disposicions que tendisquen a la conservació de la naturalesa i al medi ambient".

Venda il·legal de micos tití

Una de les operacions més importants dutes a terme pel Seprona ha sigut a càrrec de la Comandància d'Alacant, que va participar en l'Operació Titisali. Els agents van investigar la venda il·legal de primats de l'espècie tití.

Aquests exemplars eren oferits en botigues de mascotes a particulars, arribant a pagar-se per cadascun d'ells en el mercat negre entre 1.800 i 2.000 euros, per la qual cosa es calcula que, només de la venda de primats podrien haver obtingut un benefici de més de 130.000 euros.



Els micos eren criats en domicilis privats, per particulars que tenien relació amb aquestes botigues d'animals. Un dels investigats era el propietari d'un dels locals. Durant l'operació es van intervenir 25 primats, 20 d'ells vius i cinc morts.



En el marc d'aquesta actuació es va investigar set persones en tot el país, quatre d'elles en la província, com a presumptes autores de diversos delictes relatius a la protecció de flora i fauna, delictes de pertinença a organització criminal, falsedat documental i usurpació d'estat civil. En l'operació també estan implicades unes altres 25 persones de diverses províncies espanyoles.

Gossos amb tumors i úlceres

Un altre dels serveis més destacats del Seprona recentment és la recerca de dues persones a València que podrien haver incorregut en el descuit en l'atenció d'un gos de raça Boxer.

L'animal presentava un deficient estat d'alimentació i no passava els corresponents controls veterinaris, per la qual cosa presentava tumors, úlceres, excoriacions i altres malalties que van fer recomanable practicar-li una eutanàsia humanitària, ja que era impossible la seua recuperació.



D'altra banda, en el marc de l'operació Tie, al llarg de maig del 2017, els membres del Seprona van detenir una persona per un delicte de maltractament animal, ja que tenia una parcel·la on conreava plantes de marihuana i en la qual vivien animals en mal estat.

Dos animals morts per colps de calor

Els agents de Castelló també van dur a terme l'agost passat una recerca arran de la mort d'un gos per un colp de calor i l'assistència veterinària d'un altre ca pels mateixos motius. La persona a càrrec d'aquests dos animals va deixar les seues mascotes desateses a l'interior d'un vehicle, a Sogorb, per la qual cosa se li imputa un delicte de maltractament d'animals domèstics.