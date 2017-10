El PP veta al Congrés una declaració institucional de condemna de la violència feixista en el 9 d'Octubre

El PP es va negar aquest dimarts a signar una declaració institucional de condemna de la violència feixista produïda durant la festivitat del 9 d'Octubre a València. Compromís, promotor de la declaració, ha assenyalat específicament al PP, lamentant que "per culpa seua no hi ha unanimitat (tots els partits del Congrés estaven d'acord, tots) i no es podrà aprovar ni llegir".

La declaració institucional contenia en el seu text un esment específic a la ideologia dels violents afirmant que "les agressions, insults i exhibició de simbologia nazi, per part de simpatitzants de partits de ultradreta, han entelat un dia de celebració per a tot el poble valencià i han intentat interrompre el normal exercici d'expressió de les valencianes i els valencians que han volgut sumar-se a la marxa dins del marc de la reivindicació democràtica en un entorn de respecte i convivència".

Aquesta referència explícita a l'exhibició de simbologia nazi i a la ultradreta hauria sigut la que va evitar que el PP donara suport a la declaració. Segons el periòdic Público el PP preferiria una declaració més genèrica contra la violència, expressió que va ser la usada en la condemna que va realitzar ahir el PP, últim partit a condemnar les agressions, en un tuit.

COMUNICADO. El @ppcv condena la violencia en todas sus formas. 👇 https://t.co/OA3ZPi2KFS — Partido Popular CV (@ppcv) 10 d’octubre de 2017

Compareixença del ministre

Malgrat aquesta negativa del PP, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrat en el Senat una sol·licitud perquè compareguen el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, pels atacs feixistes.

A més d'exigir la compareixença del Govern en comissió, el grup ha registrat una bateria de preguntes demanant explicacions "pels lamentables fets esdevinguts", perquè segons Unidos Podemos no es va dissoldre a un grup d'ultradretans que va posar en perill la seguretat de les persones que van acudir a la manifestació i de "els propis policies".

Unidos Podemos pregunta per l'operatiu organitzat davant la "contramanifestació de caràcter ultradretà" que tenia "com a objectiu principal agredir" als quals participaven en l'anomenada processó cívica. Per a la senadora per Alacant Vicenta Jiménez, "existeix una greu responsabilitat política que recau en la figura del Delegat del Govern per a preveure i evitar els fets violents que es van succeir".

Les agressions, a Europa

El portaveu de Compromís en el Parlament Europeu, Jordi Sebastià, ha portat a la Comissió Europea, a través del nostre eurodiputat, Florent Marcellesi, les agressions, denúncia que afirma "ve motivada per la falta de voluntat manifesta de la delegació de govern a garantir el dret de manifestació".

“El que es va viure el dilluns a València és una situació més que preocupant, per la qual cosa, des de Compromís, ens veiem obligats a transmetre als organismes europeus amb la finalitat de que prenguen cartes en l'assumpte. En algun moment el govern de l'Estat ha perdut el control i ens dirigeix a un abisme en el qual algú ha de donar una estirada d'orelles per a, almenys, reconduir la situació”, explica Jordi Sebastià.