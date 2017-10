Presidència es defensa de les acusacions de Podem: el Consell no està retardant les emissions d’À Punt

Des de Presidència “no s’ha retardat la posada en marxa” de la nova radiotelevisió pública valenciana, “més aïna tot al contrari, ja que l’objectiu sempre ha estat” que entre en funcionament “com més prompte millor”. El secretari autonòmic de Comunicació, José María Vidal, s’ha defensat així de les acusacions del diputat de Podem Antonio Montiel en la comissió de l’espai audiovisual en les Corts.

La formació morada ha anat endurint la seua posició pel que fa al desenvolupament de les emissions atés el retard continuat. El parlamentari va acusar al Consell –en concret, Presidència, d’on depén el càrrec de Vidal– d’estar retardant la posada en marxa de les emissions d’ À P unt després de l’última compareixença de la seua directora general, Empar Marco, al juliol passat.

Durant la seua compareixença, el responsable autonòmic de comunicació ha recordat que hi havia un informe tècnic que avalava les emissions en proves per al 9 d’octubre del 2015, que no van poder dur-se a terme per problemes jurídics. Entre altres, que la llei no es va aprovar fins al desembre.

“ Es podia emetre, sí, però no amb aquest model”, ha dit, i després ha assenyalat que Presidència no vol “condicionar” el desenvolupament de la televisió que planteja el Consell Rector. “El Consell Rector de la CVMC el nomenen les Corts, la directora general també la ratifica i aqueixa corporació és totalment independent del Consell, només ha de reportar a les Corts. Nosaltres ens relacionem en la tramitació pressupostària i en el contracte programa”, ha reiterat.

Amb aquest exemple i altres, el secretari autonòmic ha passat la pilota de l’engegada a les Corts. Vidal ha assenyalat diverses vegades que el Consell Rector va ser elegit pel parlament autonòmic, així com la llei per a la reobertura de l’ens, en què hi ha algunes carències entre les quals ha assenyalat els mecanismes de control. “No n’hi ha prou en la llei”, ha criticat en referència a la compareixença de la directora general en les Corts, que ha de ser almenys d’una vegada l’any, mentre que en altres televisions és mensual. A través de la Llei d’acompanyament dels pressupostos , el Consell modificarà l’article 49, referit a la Intervenció de la Generalitat i el seu control sobre la corporació.

Vidal també ha defensat l’acord amb Radiotelevisió Espanyola per a compartir les instal·lacions de Burjassot, de manera que aquest edifici es convertirà en un centre de comunicació que podria estar obert, fins i tot, a altres mitjans i que també acollirà l’arxiu de CulturArts . A més, com a conseqüència d’aquesta cooperació ha revelat que una de les possibilitats que estan en estudi perquè À Punt emeta a Castelló són locals de TVE. “Com més sinergies, millor”.

El Suprem vota el 18 si accepta el recurs de l’ ERO

El Tribunal Suprem durà a terme aquest dimecres les votacions sobre el recurs presentat contra la sentència de l’Audiència Nacional que va avalar l’acomiadament col·lectiu en Radiotelevisió Valenciana (RTVV).

L’Audiència Nacional va dictar el 26 de gener passat una sentència per la qual va desestimar la demanda d’acomiadament col·lectiu presentada per CGT, i a la qual es van adherir posteriorment els altres cinc sindicats del comité d’empresa, contra l’ ERO que va extingir els contractes de la totalitat de la plantilla de RTVV, formada per més de 1.600 treballadors.

L’Audiència Nacional va considerar justificat l’acomiadament col·lectiu en Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i va descartar la inconstitucionalitat de la Llei 4/2013 de la Comunitat Valenciana que va suprimir el servei públic de televisió i va provocar la liquidació de l’empresa, davant de la qual cosa el sindicat CGT va anunciar aqueix mateix dia un recurs davant del Suprem.