Ximo Puig demana a Brussel•les un “nou impuls” de l’UE a la xarxa europea de transports

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat aquest dimarts davant del ple del Comité Europeu de les Regions (CDR) un “nou impuls” per al Mecanisme Connectar Europa que comporte més fons per a completar la xarxa europea de transports, així com una simplificació de la gestió i un augment de la participació de les regions.

El cap del Consell ha comparegut en el ple d’aquest organisme com a ponent del dictamen “El futur del Mecanisme Connectar Europa”, que defensa la importància dels corredors ferroviaris europeus, entre els quals s’inclou el Mediterrani, i reclama més finançament per a executar aquestes connexions i més presència de les regions en el disseny d’aquestes.

El president ha expressat “satisfacció” pel consens suscitat al voltant del dictamen, que ha estat aprovat pràcticament per unanimitat, ja que suposa, segons ha subratllat al final de la seua intervenció, “reforçar econòmicament i financerament” aquestes connexions i atorgar un paper “fonamental” a les regions.

Puig ha destacat, durant la seua intervenció en el ple, que, per a donar més utilitat i eficiència al Mecanisme Connectar Europa cal “garantir i augmentar els fons” destinats al mecanisme, a fi de millorar la connectivitat i la cohesió europees. Per això, resulta imprescindible “incrementar els fons disponibles” si es volen complir “els terminis que els reglaments de la Unió proposen per a la finalització i la posada en marxa de la Xarxa Transeuropea de Transports”, ha subratllat.

Participació directa de les regions

“L’Europa que necessitem hui, més que mai, ha de construir-se amb la participació directa, franca i lleial de les regions i els ens locals”, ha remarcat a més el president, que ha precisat que la versió definitiva del dictamen recull precisament les propostes que “aportaven més protagonisme dels agents locals, metropolitans i regionals”.

El president ha subratllat a més la importància estratègica del Corredor Mediterrani, “metàfora de la resta” de corredors transeuropeus i un dels nou principals eixos de la UE, no sols pel seu paper connector entre Europa i Àfrica, sinó també entre l’est i l’oest de la Unió.

Aportacions del dictamen definitiu

Entre les aportacions que incorpora el dictamen defensat per Puig destaca, a més de la defensa de més protagonisme per als agents locals i regionals, l’interés pel context particular de les regions insulars i ultraperifèriques o la prioritat de la descarbonització del transport europeu a través del foment d’infraestructures ferroviàries i portuàries. També s’hi recull el paper destacat dels nodes urbans dins de la xarxa i l’atenció als trams transfronterers.

La intervenció del president davant del plenari del CDR s’ha orientat essencialment a aconseguir que, des d’aquesta institució, isca enfortida una posició de “més implicació”, tant per part d’Europa com dels països membres, en la realització del Corredor Mediterrani i de la resta dels corredors transeuropeus, una demanda en què també ha incidit, en declaracions als mitjans de comunicació, el secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira.