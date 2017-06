El top 10 de los destinos turísticos preferidos por los españoles

A los españoles nos gusta España, esa es la conclusión que se extrae del estudio sobre Tendencias de viaje de 2017 elaborado por eDreams, una de las mayores agencias de viajes online del mundo, en base a las reservas realizadas por sus 17 millones de clientes en 33 países del mundo, durante los cuatro primeros meses de este año para viajar a lo largo del verano.

Del Top 10 de destinos favoritos para los españoles, sólo tres están en el resto de Europa, y son las clásicas capitales que nunca defraudan, a saber: Londres, París y Roma. Encabezan el listado las islas Baleares, seguidas por dos de las Islas Canarias y por la bellísima Barcelona, y, curiosamente, saliéndose de los destinos de costa, Madrid, en último lugar.

El top 10

En el número 1 de los destinos preferidos por nosotros mismos para este verano se erige Palma de Mallorca, una isla bella y atractiva para muchas familias que saben que pueden encontrar allí no sólo playas preciosas, de aguas cristalinas, sino hoteles resort con todo lo necesario para los padres y los hijos, haciendo cada día excursiones a lugares excepcionales como las cuevas de Andratx.

El segundo lugar lo ocupa Mahón, la capital de Menorca, una isla mediana que ha ido aumentando su popularidad con respecto a la concurrida Ibiza, porque los visitantes la conciben como mucho más tranquila que el resto de las Baleares. De hecho, es ideal para recorrer acantilados y calas, ya sea en bici, a pie, o incluso en barco.

El tercer lugar se lo lleva Ibiza, la meca de los jóvenes por excelencia, debido a las discotecas y el ambiente libre y despreocupado que se respira en sus calas y sus playas. Las cuales mantienen su pureza y tranquilidad por el día, dicho sea de paso. Y, cómo no, porque de su puerto sale el ferry a Formentera, la más hippy del archipiélago, ideal para nudistas y parejas o solteros que buscan paz y unos vecinos más elitistas, porque sus precios no están pensados para cualquier bolsillo.

El London Eye, uno de los monumentos más reconocidos de Londres.

En el cuarto puesto, al parecer los españoles aprovechan el buen tiempo para visitar Londres y ahorrarse la típica niebla del invierno y las lluvias que obligan a refugiarse en centros comerciales. El estío es un momento dulce para disfrutar de sus inmensos parques, de sus interminables avenidas y sus terrazas en mercadillos, en museos, en hoteles y en pubs con la clásica arquitectura británica que encontramos por sus pueblos.

Tenerife es el punto medio del Top 10. En verano, hay que aprovechar para visitar el Observatorio Astrofísico del Teide, pues en invierno cierra sus puertas. Por supuesto, las playas de arena volcánica que caracterizan a la isla son un atractivo durante todo el año, gracias a sus temperaturas intermedias, un placer cuando en la península nos estamos cociendo en nuestro jugo.

La sexta cuidad del ranking es París. Da igual el calor que haga en el epicentro de Francia, los españoles quieren tomar un café con cruasán, pasear por sus barrios bohemios sintiéndose Amelié; visitar Montmartre, Montparnasse y la catedral de Notre Dame; y subir a la torre Eiffel, que verla desde abajo es delito. Conviene llevarse el traje de baño por si surge la ocasión de pegarse un chapuzón en el Sena, que al menos ahora hay playa.

Gran Canaria queda en la posición octava. Por la belleza de sus playas, por su gastronomía (no olviden los guachinches, restaurantes locales un poco escondidos donde se puede comer típico y a precio de oriundo) y por sus parques naturales. Hay que perderse por lugares emblemáticos como Telde, Agaete, la aldea de San Nicolás, Teror, Tejeda o Puerto Rico, en el sur.

Interior de la Sagrada Familia.

La antepenúltima del Top 10 es Barcelona. El consejo fundamental es alquilarse una bici y moverse por todos los barrios, desde la playa de la Barceloneta hasta el parque Güell, tirando de pedal para ir admirando fachadas, sobre todo, las modernistas. Y evitar las Ramblas para comer y beber, que hay menús del día para los locales en todas las calles adyacentes del Raval y el Gótico.

Madrid bien vale una visita en agosto porque no hay nadie, así que evitas atascos, polución, ruido, etc. y tienes todo el centro, desde Malasaña a Lavapiés, pasando por Los Austrias y los colindantes a la Castellana, para pasear a tu disposición; los museos y teatros, sin colas; los restaurantes, sin tener que reservar, y los mercados gastronómicos, con taburetes suficientes para poder tapear sin codazos. ¡Una escapada a los bellísimos jardines de Aranjuez no está de más!

Grecia, por su parte, no aparece en el top 10, pero bien merece una mención. No en vano, siempre es un destino soñado para cualquiera que guste de viajar y descubrir paraísos aún indemnes al turismo masivo. Sus gentes aún te llevan de la mano a los lugares que ellos disfrutan, las villas blancas con ventanas azules permiten crear auténticas postales con una cámara de móvil vulgar, y la Historia, a lo grande, se respira en cada rincón. Pero, por si estos atractivos fueran pocos, ahora se le suma la posibilidad de conocerlo de forma gratuita, ganado el viaje para dos personas a Atenas que ofrece edreams. Si estás interesado, puedes participar aquí.