El Gobierno ordena retirar la bandera republicana del museo de un presidente de la II República en A Coruña

El Gobierno ordena retirar la bandera republicana de un museo dedicado a un expresidente de la II República en A Coruña. La Subdelegación del Gobierno ha reclamado al Ayuntamiento que descuelgue la enseña que luce desde el pasado 14 de abril en el balcón de la Casa Museo Casares Quiroga, en una céntrica calle de la ciudad.

Tal y como ha adelantado La Opinión, la Subdelegación reclama que se retire la enseña por, según su criterio, incumplir la Ley 39/1981, que en su artículo 3.2 establece que la actual bandera de España es la que debe ondear y ser exhibida "en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado".

En el escrito remitido al Concello, advierte que al ser la Casa Museo Casares Quiroga un edificio público, no podrá exponerse en él ninguna bandera no oficial "ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil".

El Ayuntamiento de A Coruña decidió colgar la bandera tricolor en la fachada del Museo el pasado 14 de abril, con motivo del 86º aniversario de la proclamación de la Segunda República. Lo hizo en recuerdo de "los hombres y mujeres que hicieron posible" aquel régimen y período, que el gobierno local define como "una etapa de cambio y de derechos que fue truncada por el golpe fascista".

Pese a la advertencia, fuentes del ejecutivo municipal ya han advertido que tienen previsto mantener la enseña republicana en el edificio que homenajea a Casares Quiroga, gallego, ministro y presidente de la República en los meses previos al golpe de estado fascista.

La polémica llega después de que en Cádiz, el juzgado de lo contencioso-administrativo numero 2 ordenase al Ayuntamiento la retirada de una bandera republicana izada en la Plaza de la Constitución. Además, l a Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana también envió cartas a todos los municipios en los días previos al 14 de abril para avisar de que colocar la enseña tricolor supondría la tramitación de un contencioso judicial por su ilegalidad. Con todo, máis de 30 municipios mostraron la bandera para conmemorar el 86º aniversario de la República, pero la Abogacía del Estado denunció a los nueve valencianos que lo hicieron.