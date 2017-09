Siete diferencias (y guiños) entre la fiesta del iPhone X y la mítica 'keynote' de Jobs

“Hoy vamos a hacer historia juntos”. “Debemos procurar ser fieles a nosotros mismos. Y recordar lo que realmente nos importa. Eso es lo que hará que Apple siga siendo Apple". Pronunciadas por Steve Jobs, esas frases míticas han sido de las primeras que el público ha escuchado en una 'keynote' protagonizada por el iPhone. Entre una y otra, sin embargo, han pasado una década y quince modelos del dispositivo más popular de la manzana mordida.

El 9 enero de 2007, el cofundador de Apple se subía al escenario de la desaparecida MacWorld Expo de San Francisco para anunciar que había reinventado el teléfono móvil. Diez años después, Tim Cook y los suyos han querido recordar al difunto Jobs dando inicio al evento del aniversario con una grabación suya. De alguna forma, estuvo de nuevo frente al público antes de que sus sucesores presentaran las tres nuevas versiones: los continuistas iPhone 8 y 8 Plus y el flamante iPhone X.

También invitaba al homenaje el lugar donde se celebró el acto: el increíble Teatro Steve Jobs, un impresionante auditorio circular situado en el enorme anillo de la nueva sede de la firma. “ La visión y la pasión de Steve viven aquí en el Apple Park”, destacó un Cook visiblemente emocionado al poco de comenzar su intervención.

Tal y como confesaba el propio CEO de Apple, los recuerdos habían aflorado al preparar el evento, y el desarrollo de la cita lo dejó patente. De hecho, Cook intervino en la ‘keynote’ de hace una década de la misma forma que Jobs lo hizo en esta: con su voz. En 2007, envió un sonido a su jefe relatando los ingresos del último trimestre para mostrar cómo se escuchaban los mensajes de audio en el novedoso iPhone.

Los guiños a la famosa ‘keynote’....

Al igual que Jobs daba comienzo a la presentación de su ‘smartphone’ enumerando los “productos revolucionarios del pasado” (el Mac de 1984 o el iPod de 2001), Cook decidió hacer un repaso de la evolución del iPhone antes de anunciar los platos fuertes del evento.

De hecho, los teléfonos fueron los últimos productos en hacer su aparición en la ‘keynote’ y lo hicieron justo después de la Apple TV, tal y como sucedía hace una década. Lógicamente, el servicio se ha transformado: si en aquella ‘keynote’ se desveló su nombre oficial y el comienzo de su distribución, en esta se ha renovado dando soporte a los contenidos en formato 4K.

Hace una década también era Phil Schiller, vicepresidente de 'marketing' (entonces y ahora), quien se encargaba de presentar junto a Jobs la Apple TV. Además, recibió la segunda llamada del genio con su revolucionario juguete: “Steve, quería ser la primera llamada”, le espetó. En la cita del aniversario, Schiller, que lleva dos décadas trabajando en Cupertino, tuvo un papel más relevante: desveló los detalles técnicos de los iPhone 8 y del ‘smartphone’ del aniversario.

Mientras desgranaba las bondades del sistema de reconocimiento facial del iPhone X, vimos detrás del directivo dos imágenes del comandante Spock, la del bueno y la del malo. Schiller utilizó esa referencia para bromear con que, si tenemos un “malvado hermano gemelo”, es mejor usar una contraseña tradicional. Curiosamente, Jobs también hizo varias alusiones a ‘Star Trek’ durante la presentación del primer iPhone, una de ellas para destacar que las seis películas de la saga estaban disponibles en iTunes.

… y las grandes diferencias

Pese al sabor nostálgico que tuvo buena parte de la cita, lo cierto es que Tim Cook demostró, como es habitual desde su primera ‘keynote’ como CEO de la firma (celebrada justo el día antes del fallecimiento de Jobs el 5 de octubre de 2011) que su estilo sobre el escenario es distinto al del recordado exlíder de Apple.

El CEO cantautor y el director de orquesta

Steve Jobs ha pasado a la historia como un maestro de las presentaciones corporativaspor ‘keynotes’ como la de 2007. Aunque otros miembros de Apple e incluso ejecutivos de otras empresas hicieron su aparición (Eric Schmidt, el por entonces CEO de Google, o Jerry Yang, cofundador de Yahoo), él se encargó de generar expectación antes de presentar el buque insignia y de contar, con entusiasmo y pasión, todos los detalles técnicos de su juguete.

Mientras tanto, Tim Cook fue en la puesta de gala del iPhone X, una vez más, un director de orquesta que daba continuidad al evento, dejando que otros directivos (Angela Ahrendts, responsable de las tiendas físicas y electrónicas y única mujer sobre el escenario, el propio Schiller o el jefe de ‘software’ Craig Federighi) y los vídeos que se proyectaron explicaran los pormenores de las novedades.

De la revolución tecnológica al discurso emotivo

Steve Jobs calificó en varias ocasiones de "revolucionarios" los avances tecnológicos que presentó en 2007. El cofundador de Apple centró todo su discurso en la proeza tecnológica que suponían sus nuevos productos y sus funcionalidades. Sin embargo, Tim Cook apeló a las emociones de los ‘fanboys’ desde ese arranque que servía de homenaje.

La proyección de un sentimental vídeo en el que varios usuarios de su Apple Watch (una anciana, un invidente o el padre de una niña con diabetes) leyeron cartas dirigidas a la compañía alabando el reloj inteligente, es buen ejemplo de ello.

Jobs dedicó unos minutos hace una década a comparar el iPhone con los competidores

Los datos sobre las ventas del otro producto

Tim Cook señalaba en la 'keynote' del aniversario que el Apple Watch ya es el reloj más vendido del mundo y aseguraba que las ventas del dispositivo han crecido un 50 % interanualmente. Sin embargo, no dio cifras exactas sobre el número de 'smartwatches' vendidos.

Más concreto fue Steve Jobs hace una década al hablar del iPod: destacó que se vendían unas 5 millones de canciones al día en iTunes y auguró que ese año lograrían alcanzar los 100 millones de dispositivos vendidos. No se equivocaba: en abril de 2007, los de Cupertino anunciaban que se había alcanzado esa cifra de reproductores despachados.

Poner verde a la competencia... o ser más elegante

Steve Jobs no se cortó a la hora de hablar de otras compañías en su presentación. Mencionó al desaparecido reproductor Microsoft Zune como un “competidor” de iTunes. Además, se explayó comparando las características de los primitivos ‘smartphones’ que existían por entonces (como la Blackberry) con las del iPhone, para mostrar los innegables avances de su dispositivo.

Por su parte, Tim Cook ha sido mucho más comedido a la hora de hablar de la competencia. Aunque mostró una diapositiva con los nombres de otras marcas de relojes para ilustrar el dominio del Apple Watch, no hizo hincapié en ellas.

El cofundador de Apple presentó en 2007 "tres productos revolucionarios" en un mismo dispositivo

El “one more thing” (del que no te esperas)

'One more thing' (“una cosa más”) era una de las expresiones que Steve Jobs utilizaba frecuentemente en los eventos cuando presentaba un producto sorprendente, logrando captar la atención del público. Sin embargo, no utilizó ese recurso en la ‘keynote’ de 2007, sino que empezó a presentar el iPhone diciendo que llevaba “dos años y medio” esperando ese día.

Tim Cook recuperó ayer el ya famoso 'one more thing' (“tenemos mucho respeto por estas palabras”) para anunciar el dispositivo que “marcará el camino de la tecnología de la próxima década”.

El magistral sentido del humor o el chiste fácil con ‘emojis’ de caca

La capacidad de Steve Jobs para ganarse al público a través del humor quedó muy clara en el evento en el que dio a conocer su primer teléfono inteligente. Entre otras cosas, demostró su inteligente sentido del humor enseñándoles un rocambolesco diseño de iPhone que en realidad era falso.

El extraño diseño de iPhone con el que Jobs bromeó antes de presentarlo

Con Cook y su equipo sobre el escenario, el público se río bastante menos. Ni la presentación de un simpático ‘animoji’ de oso panda (uno de los nuevos ‘emojis’ de Apple, que podremos controlar con nuestros gestos) hizo demasiado gracia, y hubo que esperar a que Craig Federighi relinchara como un unicornio (“la criatura favorita de las ‘startups’”) o apareciera la mítica caca sonriente para oír carcajadas más sonoras.

De salir del atolladero… a hacer como que no ha pasado nada

Tanto en la ‘keynote’ de hace diez años como en la del aniversario hubo algún que otro error técnico, aunque la forma de salir de él fue diferente. En 2007, al cofundador de Apple le dejó de funcionar el puntero de la presentación. Mientras arreglaban el problema, aprovechó para contar una anécdota de su juventud: su amigo Steve Wozniak ideó un dispositivo que interfería en las señales de televisión para hacer la gracia. Cada vez que sus compañeros se levantaban para arreglar el problema y poder ver ‘Star Trek’, la señal volvía como por arte de magia.

Menos ocurrente fue Craig Federighi cuando el iPhone X no se desbloqueó al mostrar su cara en el escenario. Al fin y al cabo, no le debió sentar demasiado bien que una de las grandes novedades del evento no funcionara en directo, así que pasó a otra cosa como si no nada hubiera sucedido.

Pese a ello, lo cierto es que Apple ha vuelto a emocionar en una 'keynote' marcada por el homenaje al que fuera su líder y presentando un iPhone que rompe con el diseño de sus antecesores. Ahora habrá que ver si su nuevo dispositivo hace historia, como el que primero llevó su mismo nombre.