La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares obtiene el Nobel de la Paz 2017

La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) ha sido galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz 2017, según ha anunciado el Comité Nobel Noruego.

"La organización recibe este galardón por su trabajo para llamar la atención por las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares y por sus esfuerzos innovadores para alcanzar un tratado de prohibición de este tipo de armas", ha afirmado el comité.

Se trata de una coalición de organizaciones no gubernamentales de unos cien países y ha sido elegida entre 318 candidaturas. El 7 de julio de 2017, 122 miembros de la ONU aceptaron el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. En cuanto 50 Estados lo ratifiquen, el tratado entrará en vigor y será vinculante para todos aquellos Estados parte.

Aunque el Comité Nobel es consciente de que los principales Estados nucleares y sus aliados no entrarán a formar parte del tratado, sostiene que "el premio de este año es también una llamada a esos Estados a iniciar negociaciones serias con vistas a una eliminación gradual, equilibrada y controlada de las casi 15.000 armas nucleares existentes en el mundo".

"Vivimos en un mundo donde el riesgo de que se usen armas nucleares es mayor del que ha sido hace tiempo", ha asegurado la organización en el anuncio del galardón.

El Comité subrayó también, como "importante argumento" para la prohibición de las armas, el "inaceptable sufrimiento humano" que provocan y destacó que otros tipos de armamento menos destructivo como las minas antipersonas, bombas de racimo y las armas químicas y biológicas ya han sido prohibidas por distintos tratados.

La organización ha compartido a través de su cuenta de Twitter el momento en el que comunicó a la directora ejecutiva de ICAN que habían sido galardonados con el premio.

