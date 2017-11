Aumentan a 27 las personas asesinadas en un tiroteo en una iglesia de Texas

Al menos 27 personas han muerto hoy y más de una veintena han resultado heridas durante un tiroteo en una iglesia de Texas (EEUU) protagonizado por una persona que también ha fallecido en el ataque, y que ha dejado decenas de heridos, según han informado las autoridades locales.



El incidente ha ocurrido en una iglesia baptista en Sutherland Springs, a 45 kilómetros al sureste de San Antonio (Texas), en donde las autoridades han desplegado un fuerte dispositivo policial, que incluye la presencia de agentes del FBI.



El comisionado del condado Wilson Albert Gamez indicó a la cadena de televisión MSNBC que la cifra de muertos ascendía a 27 personas y que había al menos 24 heridos. La Policía local informó por su parte de que el autor de los disparos ha muerto, según el canal local KSAT12 que no ha precisado las causas de ese fallecimiento. Por su parte, un policía indicó a Fox News que ya no hay una "amenaza activa" en el templo, que a la hora del suceso se celebraba una misa.



Un testigo dijo a KSAT12 que sobre las 11.30 hora local (17.30 GMT) un hombre armado ingresó a la iglesia y abrió fuego contra los que se hallaban en el templo. Otro testigo, un cajero en una gasolinera cercana al templo baptista, señaló a la cadena CNN que escuchó unos 20 disparos "en rápida sucesión mientras se realizaba un servicio religioso".

