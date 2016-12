Lista completa de los 108 periodistas de cine votantes en el Top Kinótico 2016

Thomas Abeltshauser [ALEMANIA]

@Filmabt

1. Toni Erdmann [Maren Ade]

2. Elle [Paul Verhoeven]

3. La La Land [Damien Chazelle]

4. Moonlight [Barry Jenkins]

5. Krisha [Trey Edward Shults]



Jesús Agudo [eCartelera]

@JesuAguMar



1. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]

2. Zootrópolis [Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush]

3. Sing Street [John Carney]

4. Animales nocturnos [Tom Ford]

5. Kubo y las dos cuerdas mágicas [Travis Knight]



María Aller de las Heras [Madriz]

@Llesterday_Mary



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. Más allá de las montañas [Jia Zhangke]

3. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

4. Mustang [Denis Gamze Ergüven]

5. Neruda [Pablo Larraín]



Carlos Alonso [Fotogramas]

@calonso17



1. Spotlight [Tom McCarthy]

2. Elle [Paul Verhoeven]

3. Carol [Todd Haynes]

4. Mustang [Denis Gamze Ergüven]

5. Yo, Daniel Blake [Ken Loach]



Andrés Arconada [esRadio]

@esCineRadio



1. Animales nocturnos [Tom Ford]

2. El ciudadano ilustre [Mariano Cohn, Gastón Duprat]

3. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]

4. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

5. El hombre de las mil caras [Alberto Rodríguez]



Marta Armengou [BTV]

@MartaArmengou



1. Carol [Todd Haynes]

2. Sunset Song [Terence Davies]

3. El porvenir [Mia Hansen-Løve]

4. Elle [Paul Verhoeven]

5. La doncella [Park Chan-wook]



Inés Barreda de Biurrun [CINeol]

@IBB219



1. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]

2. Carol [Todd Haynes]

3. Anomalisa [Duke Johnson, Charlie Kaufman]

4. Julieta [Pedro Almodóvar]

5. El hombre de las mil caras [Alberto Rodríguez]



Gregorio Belinchón [El País]

@Gbelinchon



1. Paterson [Jim Jarmusch]

2. Elle [Paul Verhoeven]

3. La doncella [Park Chan-wook]

4. La academia de las musas [José Luis Guerín]

5. Loving [Jeff Nichols]



Meredith Brody [EEUU]



1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Moonlight [Barry Jenkins]

3. Elle [Paul Verhoeven]

4. Comanchería [David Mackenzie]

5. Their finest [Lone Scherfig]

Mención especial. Voyage à travers le cinéma français [Bertrand Tavernier]



Filippo Brunamonti [La Repubblica] [ITALIA]

@ilprimolatte

1. Elle [Paul Verhoeven]

2. Todos queremos algo [Richard Linklater]

3. Jackie [Pablo Larraín]

4. La muerte de Luis XIV [Albert Serra]

5. Aliados [Robert Zemeckis]





Elisabet Cabeza



1. Paterson [Jim Jarmusch]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Toni Erdmann [Maren Ade]

4. Jackie [Pablo Larraín]

5. La muerte de Luis XIV [Albert Serra]



Alfonso Caro [El Palomitrón]

@AlfonsoCaroS



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

3. Anomalisa [Duke Johnson, Charlie Kaufman]

4. Elle [Paul Verhoeven]

5. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]



David Carrón [OcioxOcio]

@cdcarron



1. La habitación [Lenny Abrahamson]

2. La juventud [Paolo Sorrentino]

3. La llegada [Denis Villeneuve]

4. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]

5. Captain Fantastic [Matt Ross]



Conxita Casanovas [RNE]

@CONXITACASANOV3



1. Toni Erdmann [Maren Ade]

2. Lady Macbeth [William Oldroyd]

3. Café Society [Woody Allen]

4. La doncella [Park Chan-wook]

5. Train to Busan [Yeon Sang-ho]



Cristina Casero [Movistar +]

@CrisCasero



1. La habitación [Lenny Abrahamson]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. Kimi no na wa (Your name) [Makoto Shinkai]

4. La La Land [Damien Chazelle]

5. Animales nocturnos [Tom Ford]



Elio Castro [Freelance]

@ElioCastro



1. La juventud [Paolo Sorrentino]

2. La habitación [Lenny Abrahamson]

3. Regreso a casa [Zhang Yimou]

4. Spotlight [Tom McCarthy]

5. Carol [Todd Haynes]



Jesús Choya [La Llave Azul]

@holychoya



1. Nocturama [Bertrand Bonello]

2. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

3. La llegada [Denis Villeneuve]

4. Julieta [Pedro Almodóvar]

5. Toni Erdmann [Maren Ade]



José María Clemente [Movistar+]

@JoseMClemente



1. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

2. Elle [Paul Verhoeven]

3. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. La habitación [Lenny Abrahamson]



Mª Luz Climent [DPA]

@LuzCliment

1. Elle [Paul Verhoeven]

2. Paterson [Jim Jarmusch]

3. La doncella [Park Chan-wook]

4. Ray (Paradise) [Andrey Konchalowskiy]

5. La puerta abierta [Marina Seresesky]



Irene Crespo

@IreneCrespo_



1. Paterson [Jim Jarmusch]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Toni Erdmann [Maren Ade]

4. Todos queremos algo [Richard Linklater]

5. Neruda [Pablo Larraín]



José Manuel Cuéllar [ABC]

@JMCuellar12



1. Spotlight [Tom McCarthy]

2. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

3. Paterson [Jim Jarmusch]

4. Yo, Daniel Blake [Ken Loach]

5. Espías desde el cielo [Gavin Hood]



Emilio Doménech [Cinéfagos]

@Nanisimo



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. Jackie [Pablo Larraín]

3. La La Land (La ciudad de las estrellas) [Damien Chazelle]

4. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

5. O.J.: Made in America [Ezra Edelman]



Begoña Donat [Yo Dona]

@BegoDonat



1. La doncella [Park Chan-wook]

2. Manchester by the sea [Kenneth Lonnergan]

3. Elle [Paul Verhoeven]

4. Toni Erdmann [Maren Ade]

5. Mi vida de calabacín [Claude Barras]



Víctor Esquirol

@VctorEsquirol

1. El auge del humano [Eduardo Williams]

2. Felices sueños [Marco Bellocchio]

3. Los odiosos ocho [Quentin Tarantino]

4. La La Land (La ciudad de las estrellas) [Damien Chazelle]

5. El extraño [Na Hong-jin]



Nacho Estrada [Cine y Comedia]

@cineycomedia



1. Hasta el último hombre [Mel Gibson]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

4. Dos buenos tipos [Shane Black]

5. Comanchería [David Mackenzie]



Juanma Fernández [Bluper]

@JuanmaFdez



1. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]

2. Animales nocturnos [Tom Ford]

3. Elle [Paul Verhoeven]

4. Zootrópolis [Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush]

5. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]



Pier Paolo Festa [ITALIA]

@PeterPaulParty



1. Neruda [Pablo Larraín]

2. Paterson [Jim Jarmusch]

3. Yo, Daniel Blake [Ken Loach]

4. Sólo el fin del mundo [Xavier Dolan]

5. 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi [Michael Bay]





Desirée de Fez

@DesireedeFez

1. Paterson [Jim Jarmusch]

2. Los odiosos ocho [Quentin Tarantino]

3. La bruja [Robert Eggers]

4. Historia de una pasión [Terence Davies]

5. Elle [Paul Verhoeven]





Jaume Figueras [TV3]

@JaumeFigueras



1. Sing Street [John Carney]

2. Elle [Paul Verhoeven]

3. Paterson [Jim Jarmusch]

4. Regreso a casa [Zhang Yimou]

5. El tesoro [Corneliu Porumboiu]





Yolanda Flores [RNE]

@DePelicula_RNE

1. Animales nocturnos [Tom Ford]

2. El ciudadano ilustre [Mariano Cohn, Gastón Duprat]

3. La doncella [Park Chan-wook]

4. Elle [Paul Verhoeven]

5. Cien años de perdón [Daniel Calparsoro]



Daniel Galindo [RNE]

@DanielGalindo78

1. El porvenir [Mia Hansen-Løve]

2. Mustang [Denis Gamze Ergüven]

3. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. Nuestra hermana pequeña [Hirokazu Koreeda]



Alicia García Arribas [Agencia EFE]

@aliciag_arribas



1. Spotlight [Tom McCarthy]

2. Paterson [Jim Jarmusch]

3. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. La La Land [Damien Chazelle]





Rocío García [El País]

@rociogarcia4



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. Animales nocturnos [Tom Ford]

3. El viajante [Asghar Farhadi]

4. Julieta [Pedro Almodóvar]

5. Carol [Todd Haynes]



Alicia García de Francisco [Agencia EFE]



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. La propera pell [Isaki Lacuesta, Isa Campo]

4. La vida de Calabacín [Claude Barras]

5. Ray (Paradise) [Andrey Konchalowskiy]



Santiago Gimeno [Sensacine]

@SantiGimenoA



1. Carol [Todd Haynes]

2. Paterson [Jim Jarmusch]

3. Los odiosos ocho [Quentin Tarantino]

4. Kubo y las dos cuerdas mágicas [Travis Knight]

5. Todos queremos algo [Richard Linklater]





Mafalda González [Flooxer]

@MafaldaGonzalez



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]

4. Los odiosos ocho [Quentin Tarantino]

5. La fiesta de las salchichas [Greg Tiernan, Conrad Vernon]



Alejandro G. Calvo [Sensacine]

@AlejandroGCalvo



1. Paterson [Jim Jarmusch]

2. Elle [Paul Verhoeven]

3. Todos queremos algo [Richard Linklater]

4. Sieranevada [Cristi Puiu]

5. Toni Erdmann [Maren Ade]



Alejo G. Moreno [TVE]

@zze_Villano



1. Más allá de las montañas [Jia Zhangke]

2. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

3. Paterson [Jim Jarmusch]

4. Lobo [Naji Abu Nowar]

5. Under the shadow [Babak Anvari]



Nacho Gonzalo [Lo que yo te diga]

@nachogonzalo_



1. Neruda [Pablo Larraín]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. Frantz [François Ozon]

4. American honey [Andrea Arnold]

5. Verano en Brooklyn [Ira Sachs]



Francisco Griñán [Diario SUR]

@PacoGrinan

1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. Todos queremos algo [Richard Linklater]

3. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

4. Paterson [Jim Jarmusch]

5. La habitación [Lenny Abrahamson]



Andrea G. Bermejo [Cinemanía]

@margotenenbaumm



1. El porvenir [Mia Hansen-Løve]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. Animales nocturnos [Tom Ford]

4. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

5. Spotlight [Tom McCarthy]



María Guerra [Cadena SER]

@MaGuerraM



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. Toni Erdmann [Maren Ade]

3. El ciudadano ilustre [Gastón Duprat, Mariano Cohn]

4. La La Land [Damien Chazelle]

5. Captain Fantastic [Matt Ross]



Patrick Heidmann [ALEMANIA]

@PatrickHeidmann



1. Moonlight [Barry Jenkins]

2. Toni Erdmann [Maren Ade]

3. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

4. Beyoncé: Lemonade [Kahlil Joseph, Beyoncé Knowles]

5. La La Land [Damien Chazelle]



Javier Heras

@Javier_Heras1



1. Yo, Daniel Blake [Ken Loach]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

4. La habitación [Lenny Abrahamson]

5. Frantz [François Ozon]



Gonzalo H. Espinosa

@GonGonHE



1. La La Land [Damien Chazelle]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. La doncella [Park Chan-wook]

4. Animales nocturnos [Tom Ford]

5. Kubo y las dos cuerdas mágicas [Travis Knight]



Marta Jiménez

@RadioMarta



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. Yo, Daniel Blake [Ken Loach]

3. El hombre de las mil caras [Alberto Rodríguez]

4. Personal Shopper [Olivier Assayas]

5. Cántico [Sigfrid Monleón]



Jessica Kiang [The Playlist] [UK / EEUU]

@jessicakiang



1. Moonlight [Barry Jenkins]

2. El porvenir [Mia Hansen-Løve]

3. O.J.: Made in America [Ezra Edelman]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. Jackie [Pablo Larraín]



Tommasso Koch [El País]

@TommKoch



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. La La Land (La ciudad de las estrellas) [Damien Chazelle]

3. Captain Fantastic [Matt Ross]

4. Lo chiamavano Jeeg Robot [Gabriele Mainetti]

5. Spotlight [Tom McCarthy]



Daniel Lobato [La Noche Americana]

@DaniLobato23



1. High-Rise [Ben Wheatley]

2. El perdido [Christophe Farnarier]

3. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

4. The Neon Demon [Nicholas Winding-Refn]

5. La bruja [Robert Eggers]



José Manuel López Serrano [Info Radio]

@JositoRudeBoy



1. Animales nocturnos [Tom Ford]

2. Sing Street [John Carney]

3. Kubo y las dos cuerdas mágicas [Travis Knight]

4. El olivo [Icíar Bollaín]

5. Captain Fantastic [Matt Ross]



Oskar L. Belategui [El Correo]

@Belategui



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. El porvenir [Mia Hansen-Løve]

3. Carol [Todd Haynes]

4. La reconquista [Jonás Trueba]

5. Anomalisa [Duke Johnson, Charlie Kaufman]



Claudia Lorenzo [Paramount Channel Noticias]

@Mariclo1985



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. Sing Street [John Carney]

3. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]

4. Paterson [Jim Jarmusch]

5. Vaiana [Ron Clements, Don Hall, John Musker, Chris Williams]



Fernando de Luis-Orueta [losExtras.es]

@Florueta



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Lady Macbetch [William Oldroyd]

4. La habitación [Lenny Abrahamson]

5. Hasta el último hombre [Mel Gibson]





Carlos Marañón [Cinemanía]

@futbolycine



1. Todos queremos algo [Richard Linklater]

2. Tribunal [Chaitanya Tamhane]

3. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

4. Los odiosos ocho [Quentin Tarantino]

5. El tesoro [Corneliu Porumboiu]



Antonio Martínez

@Murcielago60



1. La juventud [Paolo Sorrentino]

2. Spotlight [Tom McCarthy]

3. Elle [Paul Verhoeven]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]



Beatriz Martínez

@BeatrizMartnezG



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. The Duke of Burgundy [Peter Strickland]

3. La doncella [Park Chan-wook]

4. Personal Shopper [Olivier Assayas]

5. Carol [Todd Haynes]





Luis Martínez [El Mundo]

@Luis_M_Mundo

1. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

2. Paterson [Jim Jarmusch]

3. Todos queremos algo [Richard Linklater]

4. La La Land (La ciudad de las estrellas) [Damien Chazelle]

5. The Duke of Burgundy [Peter Strickland]



Valeria Martínez [ESPAÑA / UK]

@Cine_Valeria

1. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Comanchería [David Mackenzie]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. Paterson [Jim Jarmusch]

Mención especial. Loving [Jeff Nichols]



Daniel M. Mantilla

@danielmmantilla

1. Moonlight [Barry Jenkins]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

4. Elle [Paul Verhoeven]

5. Doña Clara (Aquarius) [Kleber Mendonça Filho]



David Martos [eldiario.es]

@David_Martos



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. Elle [Paul Verhoeven]

3. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

4. El hombre de las mil caras [Alberto Rodríguez]

5. Los odiosos ocho [Quentin Tarantino]



Miriam Mauti [Rai]

@mirimauti



1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Captain Fantastic [Matt Ross]

3. Fuego en el mar [Gianfranco Rosi]

4. Neruda [Pablo Larraín]

5. Elle [Paul Verhoeven]



Fernando Mexía [Univisión]

@FernandoMexia



1. El renacido [Alejandro G. Iñárritu]

2. Comanchería [David Mackenzie]

3. Spotlight [Tom McCarthy]

4. El libro de la selva [Jon Favreau]

5. El hombre de las mil caras [Alberto Rodríguez]





Francesc Miró [eldiario.es]

@FrancescMiro



1. La doncella [Park Chan-wook]

2. Elle [Paul Verhoeven]

3. Sieranevada [Cristi Puiu]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. Kubo y las dos cuerdas mágicas [Travis Knight]



Teresa Montoro [RNE]

@HoraAmerica



1. Fuego en el mar [Gianfranco Rosi]

2. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

3. Neruda [Pablo Larraín]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. El hombre de las mil caras [Alberto Rodríguez]



Alberto Moreno [GQ]

@albertomoderno



1. La juventud [Paolo Sorrentino]

2. Los odiosos ocho [Quentin Tarantino]

3. La llegada [Denis Villeneuve]

4. Steve Jobs [Danny Boyle]

5. Bone Tomahawk [S. Craig Zahler]



Mariane Morisawa [EEUU / BRASIL]

@mmorisawa



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. Moonlight [Barry Jenkins]

3. Toni Erdmann [Maren Ade]

4. Jackie [Pablo Larraín]

5. Doña Clara (Aquarius) [Kleber Mendonça Filho]



Alejandra Musi [El Universal] [EEUU / MÉXICO]

@AlejandraMusi



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. Toni Erdmann [Maren Ade]

3. La La Land [Damien Chazelle]

4. The happiest day in the life of Olly Mäki [Juho Kuosmanen]

5. Le ciel attendra [Marie-Castille Mention-Schaar]



Javier Ocaña [El País]

@ocanajavier



1. El porvenir [Mia Hansen-Løve]

2. Calle Cloverfield, 10 [Dan Trachtenberg]

3. Elle [Paul Verhoeven]

4. Los exámenes [Cristian Mungiu]

5. Comanchería [David Mackenzie]



Jorge Ortiz de Landazuri [Movistar+]

@SrLandazuri



1. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. Carol [Todd Haynes]

4. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]

5. Elle [Paul Verhoeven]



Bernardo Pajares

@BernardoPajares



1. La La Land [Damien Chazelle]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. La propera pell [Isaki Lacuesta, Isa Campo]

4. Elle [Paul Verhoeven]

5. Animales nocturnos [Tom Ford]



Custodio Pastor

@custodiopastor



1. Carol [Todd Haynes]

2. Julieta [Pedro Almodóvar]

3. Kiki, el amor se hace [Paco León]

4. Elle [Paul Verhoeven]

5. La muerte de Luis XIV [Albert Serra]





Adrián Peña

@thebigkahuna3



1. American Honey [Andrea Arnold]

2. The Neon Demon [Nicholas Winding Refn]

3. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]

4. La bruja [Robert Eggers]

5. La llegada [Denis Villeneuve]



Olga Pereda [El Periódico de Catalunya]

@OlgaPereda



1. Julieta [Pedro Almodóvar]

2. Paterson [Jim Jarmusch]

3. Elle [Paul Verhoeven]

4. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]

5. El hombre de las mil caras [Alberto Rodríguez]



Janina Pérez Arias [ESPAÑA / COLOMBIA / VENEZUELA]

@JaninaPerezA



1. Yo, Daniel Blake [Ken Loach]

2. Doña Clara (Aquarius) [Kleber Mendonça Filho]

3. El hombre de las mil caras [Alberto Rodríguez]

4. Neruda [Pablo Larraín]

5. Toni Erdmann [Maren Ade]



María Pérez [losExtras.es]

@desheredada



1. Playground [Bartosz M. Kowalski]

2. María (y los demás) [Nelly Reguera]

3. La doncella [Park Chan-wook]

4. La propera pell [Isaki Lacuesta, Isa Campo]

5. Lady Macbeth [William Oldroyd]



Javier P. Martín [eCartelera]

@JavierPMar



1. Más allá de las montañas [Jia Zhangke]

2. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]

3. Kubo y las dos cuerdas mágicas [Travis Knight]

4. Zootrópolis [Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush]

5. Paterson [Jim Jarmusch]



Samuel Pérez Moreno [losExtras.es]

@usual_suspect



1. Kubo y las dos cuerdas mágicas [Travis Knight]

2. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]

3. Calle Cloverfield, 10 [Dan Trachtenberg]

4. Comanchería [David Mackenzie]

5. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]



Manu Piñón

@manupinon



1. La habitación [Lenny Abrahamson]

2. Kiki, el amor se hace [Paco León]

3. Anomalisa [Duke Johnson, Charlie Kaufman]

4. Animales nocturnos [Tom Ford]

5. Los odiosos ocho [Quentin Tarantino]





Gonzalo del Prado [Antena 3]

@GonzalodelPrado

1. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. La habitación [Lenny Abrahamson]

4. La bruja [Robert Eggers]

5. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]



Endika Rey [Otros Cines Europa]

@Michi_Panero



1. Carol [Todd Haynes]

2. La región salvaje [Amat Escalante]

3. Nocturama [Bertrand Bonello]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. Todos queremos algo [Richard Linklater]





Ramón Rey [V.O.S. Revista]

@rrey

1. Los odiosos ocho [Quentin Tarantino]

2. Mimosas [Oliver Laxe]

3. Neruda [Pablo Larraín]

4. Scarred Hearts [Radu Jude]

5. Nocturama [Bertrand Bonello]



Astrid Riehn [DPA] [ARGENTINA]

@AstridRiehn



1. El abrazo de la serpiente [Ciro Guerra]

2. La luz incidente [Ariel Rotter]

3. El botón de nácar [Patricio Guzmán]

4. Sing Street [John Carney]

5. Loving [Feff Nichols]



Matt Risley [MTV UK] [UK]

@spliggle



1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Moonlight [Barry Jenkins]

3. Capitán América: Civil War [Anthony Russo, Joe Russo]

4. Zootrópolis [Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush]

5. Hunt for the Wilderpeople [Taika Waititi]





Javier Rodríguez [Telemadrid]



1. La juventud [Paolo Sorrentino]

2. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

3. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]

4. Spotlight [Tom McCarthy]

5. La La Land [Damien Chazelle]



Oti. R. Marchante [ABC]

@OtiRMarchante

1. Paterson [Jim Jarmusch]

2. Ahora sí, antes no [Hong Sang-soo]

3. La juventud [Paolo Sorrentino]

4. El ciudadano ilustre [Mariano Cohn, Gastón Duprat]

5. Yo, Daniel Blake [Ken Loach]



Elena Sánchez [TVE]

@elenassanchez_



1. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

2. La habitación [Lenny Abrahamson]

3. Cegados por el sol [Luca Guadagnino]

4. Después de nosotros [Joachim Lafosse]

5. La juventud [Paolo Sorrentino]



Gerardo Sánchez [TVE]

@Gerardo_DDC



1. Más allá de las montañas [Jia Zhangke]

2. Nuestra hermana pequeña [Hirokazu Koreeda]

3. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

4. Corazón Gigante [Dagur Kári]

5. Anomalisa [Duke Johnson, Charlie Kaufman]





Sergi Sánchez [La Razón]

@sergisssss45



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. Paterson [Jim Jarmusch]

3. El porvenir [Mia Hansen-Løve]

4. Carol [Todd Haynes]

5. Cemetery of splendour [Apichatpong Weerasethakul]



Juan Sanguino

@juanlsanguino



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. Después de la tormenta [Hirokazu Koreeda]

4. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

5. Neruda [Pablo Larraín]



Mirian San Martín [Europa Press]

@Acatescaped



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. Carol [Todd Haynes]

3. Toni Erdmann [Maren Ade]

4. Todos queremos algo [Richard Linklater]

5. El porvenir [Mia Hansen-Løve]



Raquel Santos [Movistar+]

@ReichelSantos



1. La llegada [Denis Villeneuve]

2. Captain Fantastic [Matt Ross]

3. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]

4. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

5. Animales nocturnos [Tom Ford]



Laura Seoane [OcioxOcio]

@lseoane



1. La habitación [Lenny Abrahamson]

2. Anomalisa [Duke Johnson, Charlie Kaufman]

3. Ahora sí, antes no [Hong Sang-soo]

4. High-Rise [Ben Wheatley]

5. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]



Ángel Suanzes [TVG]

@AngelSuanzes



1. Doña Clara (Aquarius) [Kleber Mendonça Filho]

2. Anomalisa [Duke Johnson, Charlie Kaufman]

3. Paterson [Jim Jarmusch]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. Mimosas [Oliver Laxe]



Javier Suárez [Adictos al espectáculo]

@adicespectaculo



1. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]

2. Hasta el último hombre [Mel Gibson]

3. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

4. Elle [Paul Verhoeven]

5. Que Dios nos perdone [Rodrigo Sorogoyen]



Cristina Teva [Movistar+]



1. El hombre perfecto [Yann Gozlan]

2. El juez [Christian Vincent]

3. El porvenir [Mia Hansen-Løve]

4. El ciudadano ilustre [Mariano Cohn, Gastón Duprat]

5. Corazón Gigante [Dagur Kári]



Anne Thompson [Indiewire] [EEUU]

@akstanwyck



1. El libro de la selva [Jon Favreau]

2. Toni Erdmann [Maren Ade]

3. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

4. Moonlight [Barry Jenkins]

5. El porvenir [Mia Hansen-Løve]



Lieven Trio [BÉLGICA]

@l_trio



1. Toni Erdmann [Maren Ade]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. La La Land [Damien Chazelle]

4. Anomalisa [Duke Johnson, Charlie Kaufman]

5. Réparer les vivants [Katell Quillévéré]





Javier Tolentino [RNE]

@Radio3Tolentino

1. Paterson [Jim Jarmusch]

2. El vigilante [Diego Ros]

3. La región salvaje [Amat Escalante]

4. Mimosas [Oliver Laxe]

5. Neruda [Pablo Larraín]





Magdalena Tsanis [Agencia EFE]

@magdalini



1. Paterson [Jim Jarmusch]

2. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

3. Todos queremos algo [Richard Linklater]

4. Captain Fantastic [Matt Ross]

5. La llegada [Denis Villeneuve]



Toni Ulled [Fotogramas]

@tulledn



1. Carol [Todd Haynes]

2. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]

3. Paterson [Jim Jarmusch]

4. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

5. La propera pell [Isaki Lacuesta, Isa Campo]





Pedro Vallín [La Vanguardia]

@Pvallin



1. Steve Jobs [Danny Boyle]

2. La llegada [Denis Villeneuve]

3. Batman v. Superman: El amanecer de la justicia [Zack Snyder]

4. Anomalisa [Duke Johnson, Charlie Kaufman]

5. La habitación [Lenny Abrahamson]

Mención especial. Colossal [Nacho Vigalondo]



Isabel Vázquez

@kubelick



1. El hijo de Saúl [Lázsló Nemes]

2. Carol [Todd Haynes]

3. Tarde para la ira [Raúl Arévalo]

4. Elle [Paul Verhoeven]

5. La La Land [Damien Chazelle]



José Ignacio Wert Moreno [Non Stop People]

@JoseIgnacioWert



1. La juventud [Paolo Sorrentino]

2. La gran apuesta [Adam McKay]

3. Carol [Todd Haynes]

4. Café Society [Woody Allen]

5. El hombre de las mil caras [Alberto Rodríguez]



Anna Wollner [Fritz Radio Deutschland] [ALEMANIA]

@FilmAnna



1. Toni Erdmann [Maren Ade]

2. Paterson [Jim Jarmusch]

3. El renacido [Alejandro G. Iñárritu]

4. Yo, Daniel Blake [Ken Loach]

5. Moonlight [Barry Jenkins]



Stevie Wong [EEUU / CHINA]

@Wongie1



1. Moonlight [Barry Jenkins]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Toni Erdmann [Maren Ade]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. Train to Busan [Yeon Sang-ho]



Manu Yáñez [Otros Cines Europa]

@ManuYanezM



1. Elle [Paul Verhoeven]

2. Sieranevada [Cristi Puiu]

3. Mascots [Christopher Guest]

4. Felices sueños [Marco Bellocchio]

5. The Alchemist Cookbook [Joel Potrykus]



Kristina Zorita [ETB]

@KristinaZA



1. Paterson [Jim Jarmusch]

2. Historia de una pasión [Terence Davies]

3. Elle [Paul Verhoeven]

4. La llegada [Denis Villeneuve]

5. Tempestad [Tatiana Huezo]



Javier Zurro [El Español]

@Zurro_85



1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

3. Neruda [Pablo Larraín]

4. Julieta [Pedro Almodóvar]

5. Un monstruo viene a verme [J. A. Bayona]