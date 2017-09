'Directed by women' llega a Murcia

Por primera vez, llega a Murcia el festival Directed by Women Spain, la fiesta internacional del cine dirigido por mujeres. Estas jornadas de cine con recorrido en ciudades como Madrid y Barcelona, aterriza los días 22 y 23 de septiembre en la Filmoteca Francisco Rabal de Murcia se proyectará en la Filmoteca de la Región, gracias a la colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, con 29 cortometrajes inéditos de directoras de todo el territorio nacional e internacional, además de la proyección de la película “La Novia”, de Paula Ortiz, quien estuvo nominada a Mejor Dirección en los Goya de 2016.



Gracias al apoyo de la Filmoteca Francisco Rabal y la colaboración con el espacio de emprendedores culturales Factoría Cultural de Murcia, ha sido posible que este año los murcianos puedan disfrutar de esta variedad de cortometrajes y propuestas audiovisuales, seleccionados de entre más de 250 trabajos recibidos en la convocatoria de esta edición.

Desde su nacimiento, en 2015, casi 1.000 espectadores ya han disfrutado de las 61 películas que ya forman parte del catálogo del festival. Con un promedio de más de 300 trabajos presentados en cada edición (90% cortos y 10% largos), 'Directed by Women Spain' no cuenta con secciones ni categorías. No tiene premios, ni distinciones. Es un festival no competitivo que se caracteriza por la diversidad técnica y temática de los cortos y películas de su programación y por ser un espacio de encuentro y plataforma de promoción para visibilizar el cine dirigido por mujeres.

'Directed by Women Spain' acerca el formato del cortometraje a la ciudad de Murcia con un variado programa que reúne 29 cortometrajes de todos los géneros cinematográficos: documental (11), animación (5), drama (4), comedia (3), experimental (3), tragicomedia (2) y ciencia ficción (1). Se proyectarán cinco sesiones de cortometrajes, además de la película “La Novia”, cuyo pase será el sábado en la sesión de las 22h.

'Directed by Women Spain' es un proyecto fundado y dirigido por la Plataforma Cultural By Women y recibe el apoyo del movimiento internacional Directed by Women y de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.