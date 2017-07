El PP sigue apoyando a Pedro Antonio Sánchez tras la apertura de juicio oral en el Caso Auditorio

Pedro Antonio Sánchez se encuentra actualmente involucrado en dos procesos judiciales: la Operación Púnica, en la que la Audiencia Nacional considera que trató de contratar servicios de reputación online con dinero público, y ahora el Caso Auditorio, por la legitimación de las obras durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras.

Aunque ya abandonó la presidencia "por temor a un pacto de gobierno entre PSOE, Ciudadanos y Podemos", actualmente sigue ocupando su cargo de diputado en la Asamblea Regional y una importante labor dentro del equipo del gobierno regional, por lo que apenas ha perdido reputación dentro de su partido tras los dos varapalos judiciales.

El portavoz regional del Partido Popular, Víctor Martínez, ha señalado respecto al auto del juez Julián Pérez-Templado sobre la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras que “lo más importante y lo primero que han dejado claro el juez y el fiscal que no falta un euro, todo el dinero está en la obra y nadie ha metido la mano”.

Para Víctor Martínez “estamos ante un paso más dentro de un proceso judicial abierto, en ningún caso firme, no es una sentencia” ha dicho para insistir en que “el dinero público, hasta el último euro de la subvención se ha invertido en la construcción del auditorio”, tal y como constata la resolución judicial.

El portavoz del PPRM ha afirmado que “ conforme avanza el procedimiento se van desmontado las acusaciones vertidas por la oposición” en referencia a los los denunciantes ya que estamos ante un asunto que se inicia por una denuncia del Partido Socialista y Podemos se ha personado como acusación particular.

“Confiamos en que el proceso avance, que lo haga con celeridad y todo se pueda aclarar y solucionar cuanto antes” ha dicho Víctor Martínez quien ha añadido que “el Partido Popular se queda con lo que debe preocuparle a los ciudadanos y es que nadie se ha llevado un euro”.

El portavoz popular ha defendido también el respeto a la presunción de inocencia, “dejemos trabajar a la Justicia y pidámosle celeridad” y ha añadido que “Pedro Antonio Sánchez en el ejercicio de sus responsabilidades públicas ha actuado siempre con honradez y transparencia por lo que cuenta con todo nuestro apoyo”.

Ciudadanos exige el acta de diputado

Ciudadanos ha vuelto a exigir al expresidente Pedro Antonio Sánchez que deje su acta de diputado regional tras conocerse su procesamiento por parte del TSJ en relación al ‘caso Auditorio’, que se suma al ya conocido por la rama murciana de la trama Púnica.

La exigencia de medidas ante la más que probable presencia de PAS en el banquillo se extiende al Partido Popular: “La situación es totalmente insostenible tanto para PAS como para el PP ante la acumulación de causas judiciales”, ha afirmado el portavoz regional, Miguel Sánchez, quien ha señalado que “Púnica y Auditorio han empujado la situación del expresidente hasta las últimas líneas rojas que defendía su partido. Ahora solo les queda elegir entre seguir amparando y protegiendo la corrupción o apostar por una verdadera regeneración, que es por lo que clama desde hace tiempo una sociedad murciana cansada y hastiada de esta situación”.

“Esta situación no hace más que confirmar la postura que Ciudadanos ha defendido siempre, desde la primera imputación de Pedro Antonio Sánchez, y que no es otra de que debe defenderse desde el ámbito privado y no ocupar por más tiempo un cargo público pagado por todos los murcianos. No es de recibo que se levante de su escaño para a continuación sentarse en el banquillo”, añade el portavoz naranja.