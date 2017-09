Aprobada inicialmente la modificación puntual del PGOU para las 70 VPO de Tabacalera

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este jueves, de forma inicial, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) municipal para ejecutar en la finca de Tabacalera de la calle Alta las 70 viviendas de protección oficial.

Esta modificación, que es del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, actualmente en vigor tras la anulación del de 2012 por parte del Tribunal Supremo, ha recibido el respaldo del equipo de Gobierno (PP) y también del PSOE, PRC, grupo mixto-IU y del concejal no adscrito David González (ex de Ciudadanos).

De la oposición, los únicos que no la han apoyado han sido la edil Cora Vielva, concejal no adscrita tras dejar Ciudadanos, que ha votado 'no', así como el también no adscrito Antonio Mantecón y la representante de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yañez, que se han abstenido.

Actualmente, en la parcela de Tabacalera se ha llevado a cabo un aparcamiento provisional gratuito de más de 200 plazas hasta que se pueda llevar a cabo la construcción de las 70 VPO, que requiere de la aprobación de esta modificación puntual del PGOU de 1997, planeamiento que ya contemplaba la construcción de un edificio en esta parcela pero no de las mismas características.

La antigua parcela de Tabacalera fue cedida por Patrimonio del Estado al Consistorio para hacer esas 70 VPO y a cambio el Ayuntamiento debía darle 34 plazas del aparcamiento subterráneo y las plantas baja y primera del edificio previsto en el PGOU de 2012.

Al anularse este planeamiento, cuando el Ayuntamiento ya tenía en marcha diferentes trámites para la ejecución de este proyecto y las VPO sorteadas, la realización de esas viviendas pasa por la modificación puntual.

Tres modificaciones del presupuesto

En el Pleno, se han aprobado también tres modificaciones presupuestarias, una de ellas para amortizar casi 14 millones de euros de deuda, que ha sido apoyada por el PP y Cora Vielva y David González; con la abstención del PRC, y con el voto contrario de PSOE, del edil del grupo mixto-IU, Miguel Saro; de la de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yañez, y el no adscrito Antonio Mantecón.

Las otras dos modificaciones de crédito son para la dotación de 1,3 millones de euros para inversiones en mejora de viales y la incorporación de medios para el Parque de Bomberos.

Concretamente, se ha aprobado una para dotar al Parque de Bomberos de un nuevo camión autoescala, que ha salido adelante con el respaldo de PP, PSOE, PRC y los ediles no adscritos Cora Vielva y David González, y la abstención del resto.

La tercera era para financiar la pavimentación del vial de acceso al polígono de Candina, con 220.000 euros, y de uno en Peñacastillo, con 370.000 euros. A favor de ella han votado el PP y, de nuevo, Cora Vielva y David González, mientras que el edil no adscrito Antonio Mantecón lo ha hecho en contra y el resto se ha abstenido.

MOCIONES Y DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL 'DÍA DE LA NIÑA'

Ya en el plano de mociones, se ha aprobado por unanimidad el proyecto 'Santander, Ciudad Educadora' y adherirse a la Red de Ciudades Educadoras.

También, con el consenso de toda la Corporación se ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre.

En la declaración, el Ayuntamiento de Santander se suma a dicha conmemoración y expresa su compromiso de "continuar trabajando para la defensa de los derechos de las niñas y la implementación de acciones concretas que promuevan su participación en las decisiones que afectan a sus vidas".

En el otro lado, entre las iniciativas que no ha salido adelante, figura una planteada por los socialistas planteada para instar al Gobierno de España a establecer un nuevo modelo salarial, una iniciativa que los socialistas ya han llevado al Congreso de los Diputados y se está planteando en diversas instituciones de España.

La moción ha quedado rechazada al contar con el rechazo del equipo de Gobierno (PP) y del edil no adscrito David González y con la abstención de Cora Vielva, también no adscrita.

El socialista Pedro Casares ha lamentado que la moción no haya sido aprobada, cuando, a su juicio, era un "buen momento" para que el Ayuntamiento de Santander se uniera a reclamar un "Pacto de Estado para recuperar la dignidad de la clase trabajadora" y acabar con la "desigualdad" en los sueldos, la "precarización" y los "trabajadores pobres", que, según el portavoz del PSOE, supone un "drama".

Ante esta afirmación, la edil de Hacienda, Ana González Pescador, ha respondido al socialista que lo que era un "drama" era la situación de 2011, cuando aún gobernaba en España el PSOE.

La edil popular ha tildado de "demagógica" e "irresponsable" la moción socialista y ha explicado que el equipo de Gobierno no puede apoyarla porque es "insolidaria" ya que, según ha apuntado, de ella se "excluye" de la recuperación que reclama a los parados y también a otros colectivos como los pensionistas.

También la edil del PP la ha considerado "irrespetuosa" con la negociación colectiva, que es el marco en el que, a su juicio, debe de producirse todos los años ese incremento salarial.

Tampoco ha salido adelante una moción la concejal no adscrita Cora Vielva para reforzar el servicio médico municipal con personal cualificado, contra la que ha votado el equipo de Gobierno --que le ha pedido a la edil "más rigor" a la hora de plantear iniciativas sobre temas delicados como la atención sanitaria-- y ante la que se han abstenido el PRC y el concejal no adscrito David González.

El resto --PSOE, mixto-IU, Ganemos y los ediles Antonio Mantecón y Cora Vielva-- la han apoyado.

Además, ha sido rechazada, con el voto en contra del equipo de Gobierno y de David González y la abstención de Cora Vielva, una del PSOE para crear un dispositivo interno de evaluación de los programas y políticas municipales.

El socialista Pedro Casares ha pedido al equipo de Gobierno que, aunque ahora no apoye esta iniciativa de su grupo, no deje que la idea caiga "en saco roto".

El Pleno se retomará por la tarde, a las 15.30 horas, con el debate y votación del resto de mociones y el apartado del ruegos y preguntas.