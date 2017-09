El cupón de la ONCE del sorteo del 27 de septiembre estará dedicado a Cabezón de la Sal

La ONCE dedicará a Cabezón de la Sal el cupón de su sorteo del 27 de septiembre, para el que se repartirán por toda España cinco millones y medio de boletos que difundirán el nombre de este municipio cántabro.

Este cupón ha sido editado dentro de la serie 'Mi pueblo' dedicada a localidades con nombres singulares y ha sido presentado este jueves en un acto en el municipio protagonista al que han asistido el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Gustavo Seco; la delegada territorial de la organización en Cantabria, Raquel Pérez; el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso, y los ediles Marián Suero y Héctor Vélez.

La serie de cupones 'Mi pueblo' comenzó el pasado 6 de febrero y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería), o Espejo (Álava), según ha informado en un comunicado la ONCE.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.