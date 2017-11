PP exige a Mañanes que comparezca en el Parlamento para explicar su proyecto al frente de la Consejería

Una situación que a Fernández le resulta "más sorprendente" teniendo en cuenta la "amplia" trayectoria parlamentaria de Fernández Mañanes, que ha sido incluso portavoz parlamentario del Grupo Socialista. "¿Hay que explicarle que un gobernante ante quien tiene que comparecer y dar explicaciones es ante el Parlamento?", se ha preguntado. Y en la misma línea ha considerado "sorprendente" que el nuevo consejero "no tenga la ilusión de venir al Parlamento a contar qué es lo que quiere hacer".

En esta línea, el diputado del PP se ha cuestionado si el hecho que no comparezca Mañanes es "porque no tiene nada que contarnos" o puede responder a que "quizás no tiene programa de gobierno", y se va a limitar a ser un "albacea" que ejecute "la herencia" programática de su antecesor, lo que para Fernández no justificarían los cambios realizados, que han mantenido "paralizada la Consejería varios meses", ha dicho. "¿Para este viaje hacían falta alforjas?", se ha preguntado.

Según ha recordado el parlamentario popular, Mañanes sí ha mantenido encuentros con directores de Institutos de Enseñanza Secundaria o con el Consejo Escolar, pero "no ha mostrado voluntad alguna" de dar cuenta de sus proyectos en el Parlamento de Cantabria.

Una comparecencia que para Fernández es necesaria para conocer qué planes tiene el consejero en cuestiones como el futuro del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), si va a "seguir bloqueando" el convenio del Museo Reina Sofía, las oposiciones en educación, sus objetivos en Formación Dual o el calendario escolar.

Aunque el PP no va a "exigir grandes cosas" a Mañanes porque es "complicado" gestionar educación y cultura solo un año y medio porque es "muy poco tiempo", pero "alguna propuesta tendrá, alguna ilusión", ha considerado.

Sin embargo, el portavoz de Cultura del Grupo Popular considera que tanto Mañanes como el resto del Gobierno de Cantabria han entrado "en una fase de desprecio al Parlamento de Cantabria, de ningunearle", algo que a Fernández le sorprende ya que, como recuerda, se trata de un Ejecutivo "que no dispone de mayoría absoluta".

En su opinión, parece gestionar Cantabria un Gobierno "sin rumbo". "La legislatura se le está haciendo muy larga al presidente y al Gobierno en su conjunto. Y es muy lamentable que el consejero entre con este desinterés", ha lamentado

Finalmente, el diputado del PP ha recordado que su grupo tiene pedida la comparecencia de la directora general de Cultura, Evangelina Ranea, desde hace dos meses, y ha advertido que si Mañanes sigue sin comparecer, se pedirán las comparecencias de más directores generales de su Consejería.