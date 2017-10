El PRC acusa al PP de "coartar" las funciones del Pleno y anuncia una moción para modificar su Reglamento

Para el regionalista, el PP "no está cómodo" en una Corporación "plural" por lo que lleva toda la legislatura "buscando la vía para zafarse del control de la oposición".

La última "treta", según la ha denominado, ha sido la eliminación de la obligación de que los reconocimientos extrajudiciales de crédito, "las facturas en el cajón a las que tan aficionados son", se aprueben en comisión y no en el Pleno, como venía siendo hasta ahora.

Así, ha explicado que, aunque esta "artimaña" se recogía en las bases de ejecución del presupuesto de 2017, la "primera vez que el PP se ha atrevido a hacerlo" ha sido en la Comisión de Economía que se celebró el 25 de septiembre, en la que aprobó un reconocimiento extrajudicial de dos millones de euros.

"No querían escuchar en Pleno lo que teníamos que decir, no querían que los periodistas y el resto de ciudadanos lo oyesen, no querían tener que dar explicaciones, por eso lo ventilan a puerta cerrada", ha enfatizado el regionalista, quien, además, ha expresado "sus dudas" de que esta modificación sea legal.

En este punto, ha aludido al artículo 60 del Real Decreto 500/1990 --que desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1998, reguladora de las Haciendas Locales-- que establece que "corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera".

REPETICIÓN DE MOCIONES

Por otra parte, el regionalista ha anunciado que, según el orden del día de la última Junta de Gobierno local, el PP "prepara en solitario" una modificación del artículo 45 del Reglamento del Pleno, en el que se regulan las mociones.

El PRC "intuye" que buscan evitar que la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez, continúe repitiendo las mismas propuestas, "que ha llegado presentar hasta nueve veces con redacción idéntica".

Para Fuentes-Pila, aunque "el acierto del proceder" de la edil es "ciertamente dudoso", su formación estará en contra de cualquier modificación ad hoc que plantee el PP "sólo para solventar un hecho particular que les molesta".

"Modifican el reglamento a su antojo, cuando quieren algo, cuando les molesta algo, como un niño que cambia constantemente las reglas del juego para asegurarse la victoria, aunque en este caso su pírrica victoria sea la derrota del conjunto de los santanderinos", ha afirmado al respecto.

Así, ha recordado que el equipo de Gobierno cambió el Reglamento para poder dar un grupo político a Ciudadanos. "Ahora quieren cambiarlo de nuevo para evitar la repetición de mociones, pero han votado en contra de todas las propuestas encaminadas a conseguir una modificación de calado, que contribuya a conseguir el avance democrático que esta institución verdaderamente necesita", ha enfatizado.

Por todo ello, su formación defenderá la modificación del Reglamento del Pleno para "dar los ciudadanos y a sus legítimos representantes políticos un margen de actuación que el PP está buscando reducir cada día un poco más", hasta el punto, ha apuntado, que gastan "millones sin consignación presupuestaria y no quieren micrófonos ni cámaras que lo den a conocer". "Ahí no les interesan los focos", ha finalizado.