Revilla (PRC) llama al resto de partidos a la "paz" y "sosiego" en sus disputas internas

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha vuelto a hacer este lunes un llamamiento a los partidos políticos de la región --entre ellos a su socio de Gobierno, el PSOE-- para que pongan "paz" y "sosiego" a sus enfrentamientos internos en favor de la "gobernabilidad" de la comunidad y dejen los "insultos" y las "críticas tan exacerbadas".

Así lo ha reclamado en declaraciones realizadas a los medios de comunicación antes de participar en un desayuno informativo del Colegio Oficial de Farmacéutico por el Día Mundial del Farmacéutico, en las que ha vuelto a ser cuestionado acerca de las crisis internas que viven los partidos políticos de la región, con enfrentamientos públicos entre sus miembros.

"¡Cómo voy a hablar yo de los problemas de los demás!. Lo único que puedo hacer es un llammiento a que se pongan de acuerdo y haya paz", ha afirmado Revilla, que, en concreto, sobre el PSOE, ha reconocido que "no le gusta nada ver" las "disputas y enfrentamientos" internos que se están produciendo estos días entre los socialistas.

Más allá de ello, ha insistido en que lo que él "pide" y "exige" es que esas disputas de sus socios no se trasladen "para nada" al Gobierno. "Yo en el Gobierno he hecho lo que tenía que hacer. El Gobierno está funcionando perfectamente y la crisis, de momento, no afecta para nada al Gobierno, donde todos los puestos están cubiertos y todos están trabajando, como debe ser", ha zanjado.

A preguntas de los medios de comunicación acerca de la situación de la vicepresidenta regional y exlíder de los socialistas cántabros, Eva Díaz Tezanos, con su partido tras su resistencia a cesar a los responsables de Sodercan y MARE, Salvador Blanco y Rosa Inés García, Revilla ha insistido en que "son temas ajenos a él" y se ha limitado a señalar que la vicepresidenta está "trabajando" en el Gobierno.

Revilla ha recordado al resto de partidos que queda año y medio para las elecciones autonómicas, para el que les ha pedido "sosiego" y que "no tengan espectáculos como los que se están viendo estos días de insultos o de críticas tan exacerbadas".

Más allá de estos asuntos, Revilla se ha vuelto a referir a la elaboración de los Presupuestos regionales de 2018, en la que ya trabaja la comisión que se ha constituido con este fin y que está compuesta por Díaz Tezanos y el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, en representación del PSOE, y por los titulares de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, por parte del PRC.