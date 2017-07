Revilla llama a los regionalistas a quitarse la "espinita" y ganar las elecciones de 2019

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha hecho un llamamiento a los cargos orgánicos e institucionales, a militantes y simpatizantes regionalistas para ganar las elecciones de 2019 y quitarse así esa "pequeña espinita".

"Es importante tener alcades, diputados, pero la fuerza del partido sois vosotros y los cántabros saben que estas siglas no van a traicionar a esta tierra jamás", ha sostenido Revilla durante su intervención en la XXIV Fiesta regionalista que durante la jornada de este sábado se celebra en Camaleño y en la que participan más de 2.000 personas.

De este modo, Revilla ha adquirido el compromiso de que, en menos de dos años, el PRC se quitará de encima "esa pequeña espinita" que tiene de no haber ganado las elecciones en Cantabria.

A su juicio, en 2015, con un Partido Popular de mayoría absoluta y cinco partidos, al PRC "le faltaron siete días" para tener "el colmo de la satisfacción" y ganar las elecciones.

Por ello, ha lanzado "un compromiso y un reto" que, no es otro, que ganar las elecciones autonómicas y locales de dentro de dos años porque "no hacerlo sería un fracaso, por méritos propios y por el panorama de alrededor, que no es boyante", ha asegurado.

Frente a ello, Revilla ha calificado al PRC como "un bloque unido y firme" que "respeta y apoya" a su secretario general, "que es la esencia de la democracia", ha incidido.

Y ha recordado que es un partido "importante" que nació en 1976 y hoy en día ostenta 41 alcadías, después de que el pasado jueves Víctor Reinoso asumiera la de Cabezón de la Sal. "Una Alcaldía muy importante", ha subrayado.

MAYOR CABREO

Después de realizar un repaso de la historia de Cantabria y su relación con Beato de Liébana y Pelayo, y la importancia de la celebración del Año Jubilar Lebaniego, el secretario general del PRC ha cargado nuevamente contra el Gobierno de Mariano Rajoy por no cumplir los compromisos adquiridos "por carta" y recogidos en los Presupuestos, en referencia a la financiación del Hospital Universitarios Marqués de Valdecilla.

Así, ha apuntado que recibe "apoyo y solidaridad" de otras partes de España en contra del "estrangulamiento" que "nos están haciendo" porque "no pagan".

Ha reiterado que esta próxima semana el Ejecutivo regional hará el requerimiento al Estado para que cumpla sus compromisos y, después, se presentará el recurso ante los trinunales. "No nos vamos a callar", ha sentenciado.

Revilla ha concluido su intervención recordando a Pedro María Llaguno, alcalde de Valle de Villaverde fallecido hace unos meses.

PROGRAMA

Durante toda la jornada, los asistentes disfrutan de un mercado de productos artesanales y de Cantabria, además de tener hinchables para los más pequeños, y de las actuaciones de Puri Díaz, Esther Terán, el coro del Aula de Cultura del Valle de Camaleño, Nando Agüeros y Álvaro Fernández.

Asimismo, se ha degustado una comida popular a base de patatas con carne de vaca Tudanca y té de orujo de Liébana.