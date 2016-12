El Ayuntamiento de Vitoria celebra en 2016 homenajes a 33 víctimas del terrorismo y la violencia policial

Un total de 33 personas víctimas del terrorismo y la violencia policial han sido homenajeadas a lo largo del año 2016 por el Ayuntamiento de Vitoria, un reconocimiento dirigido a que "sus familias sintiesen el calor y el apoyo de la ciudadanía" vitoriana.

Según ha informado el Consistorio, en 23 casos, las familias han participado en los actos de reconocimiento, que han consistido en una recepción en la Casa Consistorial y una ofrenda de flores en el lugar en que se produjeron los asesinatos.

Estos actos de reconocimiento y reparación a víctimas tienen su origen en el compromiso adquirido por el alcalde tras la publicación por parte de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco del documento 'Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco'.

Urtaran ha recordado su compromiso a realizar los homenajes en 2016 en las fechas de aniversario de cada una de las muertes, "siempre desde el principio de la igualdad y la no discriminación".

El criterio del Consistorio fue realizar reconocimientos a víctimas que hubieran nacido, residido o fallecido en Vitoria. En total, se contabilizaron 43. En cuanto a la autoría de los atentados, en 32 casos fue ETA, en 10 las Fuerzas de Seguridad del Estado y en 1 el Batallón Vasco Español.

Según ha explicado el Ayuntamiento, a medida que se iban acercando las fechas, el alcalde se fue poniendo en contacto con cada familia para explicarle la iniciativa y solicitar su conformidad para la realización del acto.

En los casos en que no era así, el acto no se llevó a cabo si bien las familias, salvo en un caso que rehusó el contacto, se mostraron agradecidas. Finalmente, en 10 casos los familiares prefirieron que no se celebrasen actos de homenaje.

En total se han llevado a cabo 23 actos de reconocimiento en los que se ha homenajeado a 33 personas. El alcalde ha explicado que el objetivo ha sido "traer a la memoria a aquellas personas que de forma totalmente injusta fueron asesinadas y que no siempre han recibido el reconocimiento que merecen".

"Además, hemos querido que sus familias sintiesen el calor y el apoyo de la ciudadanía gasteiztarra. Tenemos el deber institucional de impulsar una memoria crítica frente a cualquier tipo de violencia y proyectar al presente y al futuro un compromiso firme con los derechos humanos, en especial con el derecho a la vida y la dignidad de las personas", ha explicado.

ASISTENCIA DE LOS FAMILIARES

En los casos en que asistieron familiares, se realizó una recepción oficial, se les entregó una placa conmemorativa y se escucharon sus testimonios. Además, se realizó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio en el lugar del asesinato o en el monolito en honor a las víctimas del terrorismo de Portal de Foronda.

En un caso, la comitiva se trasladó al cementerio de El Salvador. Además, se han instalado en el lugar de los atentados cuatro placas en los casos en que no contaban con ella.

Asimismo, el Ayuntamiento ha detallado que a todos los homenajes han acudido representantes de todos los grupos políticos municipales con la excepción del Partido Popular, que no asistió a los actos de reconocimiento a quienes fueron víctimas de las FSE (salvo las víctimas del 3 de Marzo, donde sí estuvo presente) y del Batallón Vasco Español.

El coste total de todos los actos ha ascendido a 15.193,42 euros, distribuidos entre las flores, las placas y los gastos de traslado y estancia en hotel de las familias que residen fuera.