El Departamento vasco de Seguridad declara la guerra a los sindicatos beligerantes de la Ertzaintza

El exterior del Parlamento vasco fue el campo de batalla elegido por los ertzainas el pasado jueves para denunciar lo que consideran un "modelo policial" que les está llevando al "matadero" porque, en palabras del líder del sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ErNE, Roberto Seijo, el Departamento "organiza los dispositivos y nosotros ponemos los heridos y los muertos". Y la réplica les ha llegado desde el interior de la Cámara de manos de la consejera de Seguridad, Estefenía Beltrán de Heredia, quien ha declarado la guerra a una actitud de acoso contr el Gobierno y el propio lehendakari que considera "intolerable, denunciable y sancionable".

Y eso es precisamente lo que va a hacer la máxima responsable política de la Ertzaintza: desempolvar la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, conocida popularmente como 'Ley Mordaza', y aplicarla a los sindicatos que convocaron la protesta frente al Parlamento. A quienes convocaron la concentración se les aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana "con las sanciones administrativas que correspondan" porque "sobrepasaron el cordón de seguridad que se aplica en estas ocasiones", ha precisado la consejera. "Es intolerable porque viene de quienes se tildan de representar a los profesionales de la Ertzaintza", clamó en la sesión de control la consejera ante una pregunta de los populares vascos. La parlamentaria del PP Nerea Llanos le había cuestionado sobre el operativo de la Ertzaintza el pasado 22 de febrero con motivo del partido entre el Athletic y el Spartak de Moscú, en el que falleció el ertzaina Inocencio Alonso, 'Ino'. La muerte por un infarto del miembro de la Brigada Móvil Inocencio Alonso durante los incidentes ha sido de hecho la gota que ha colmado el vaso de un desencuentro entre los principales sindicatos y el Departamento.

A partir de ahora, la estrategia del Departamento parece clara. No solo aplicar la ley, sino buscar la división entre los sindicatos que vienen manteniendo un pulso contra su gestión desde la anterior legislatura. "No quiero pecar de injusta. Estaba el sindicato mayoritario y también los dos minoritarios pero no estaba buena parte de la representación sindical de la Ertzaintza", ha subrayado. Beltrán de Heredia se refiere así a ErNE, ELA y el Sipe, pero deja fuera Esan, precisamente el sindicato al que estaba afiliado el agente de la Brigada Móvil.

Protesta sindical de ertzainas ante el Parlamento, vigilada por la Ertzaintza

El otro caballo de batalla va a ser precisamente el de la 'huelga encubierta', adelantada por este periódico, de los agentes de élite encuadrados en la Brigada Móvil. Una polémica convocatoria en donde los responsables de Seguridad cosechan cierto apoyo de la sociedad. La opinión pública no termina de entender el llamamiento a coger la baja -realizado por el sindicato mayoritario ErNE y el minoritario Sipe- como forma de protesta ante las condiciones laborales- durante la semana d el 12 al 18 de marzo, justo cuando el Athletic se enfrentará en el partido de vuelta en Bilbao al Olympique de Marsella (15 de marzo). Un partido que la Comisión de Antiviolencia acaba de declarar de "alto riesgo" este viernes. El sindicato ELA, que sí ha participado en las movilizaciones junto a la central mayoritaria (ErNE) y el Sipe, ya ha anunciado que se desvincula de la denominada "semana de salud laboral" y no apoyará esa medida de presión. Beltrán de Heredia ha anunciado en su comparecencia parlamentaria que ya están "manos a la obra para preparar el dispositivo que sea necesario y que mejor se ajuste" para ese evento deportivo.

Reunión el próximo 6 de marzo

Es verdad que aún queda tiempo para cortar y limar el enfrentamiento actual, que ha alcanzado esta semana cotas y momentos absolutamente inesperados. Entre otras cosas porque el Departamento de Seguridad, conocedor del creciente malestar en esta unidad de élite de la Ertzaintza antes de que se produjeran los hechos frente al Parlamento, ya había movido ficha.

Más de un centenar de agentes de élite de la policía vasca apoyó en una asamblea celebrada el martes convocar una "semana de la salud laboral", una 'huelga encubierta', del 12 al 18 de marzo en defensa de sus condiciones si no había una respuesta del Departamento antes del 9 de marzo. La medida de presión implica ir al médico con la intención de cogerse la baja, dado que los agentes tienen prohibido por ley hacer huelga.

En ese sentido, la consejera de Seguridad ha pedido que se les explique qué quieren decir las centrales cuando van a proponer que los ertzainas "cojan la baja por enfermedad sin causa objetiva porque no quieren participar en el dispositivo de seguridad previsto para el partido entre el Athletic y el Olympique de Marsella del día 15 en Bilbao". "Necesitamos saber eso y lo sabremos", les ha espetado.

En la convocatoria del Consejo de la Ertzaintza para este 6 de marzo, remitida a los sindicatos el mismo día de la asamblea en Iurreta (Bizkaia) donde la Brigada Móvil voto a favor de la 'huelga encubierta' -en la que participaron y votaron a mano alzada las medidas de presión los 112 agentes presentes- Seguridad decidió incluir un punto en el que se anuncia a las centrales que se daría "información sobre la decisión del Departamento de abordar un plan para la modernización de la Brigada Móvil". Tal vez ese plan ayude a encauzar unas aguas que ahora mismo se han desbordado completamente.