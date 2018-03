Erne responde a Ortuzar: "los ertzainas sentimos vergüenza a diario de nuestros dirigentes"

Erne, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, no ha tardado en replicar al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien ha sentido "vergüenza y bochorno" al ver como los agentes que se manifestaban ante el Parlamento en demanda de mejoras laborales "se dedican a acosar a sus legítimos y legítimas representantes". Ortuzar reaccionó así tras la bronca protagonizada por unos 500 agentes ante el Parlamento vasco, donde presionaron al lehendakari Iñigo Urkullu y a la consejera de Seguridad, Esrtefanía Beltrán de Heredia, para mostrar su enojo con la gestión del Departamento de Seguridad.

Hoy he sentido bochorno y vergüenza al ver que quienes tienen encomendada la tarea de proteger al conjunto de la ciudadanía vasca se dedican a acosar a sus legítimos y legítimas representantes. — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) 1 de marzo de 2018

Erne cree que Ortuzar tiene suerte de sentir vergüenza solamente un día porque "los ertzainas la sentimos a diario". En la respuesta a Ortuzar, ofrecida a través de Facebook, el sindicato asegura que los agentes sienten vergüenza "cada vez que vemos a quienes su partido a puesto al frente de la Ertzaintza, sentimos vergüenza porque constantemente mienten a la ciudadanía, para mantener sus poltronas".

"Podía haberle dado a usted vergüenza ver a la Consejera de Seguridad mintiendo en la puerta del hospital, sobre el fallecimiento de un ertzaina. Según ella, falleció al bajar de la furgoneta en una zona sin incidentes. Todo Euskadi había visto ya que no fue así". Erne se refiere a la muerte de un ertzaina en Bilbao por un infator durante los disturbios registrados entrre radicales del Athletic y del Spartak de Moscú.

"Vergüenza", añade Erne,"podía darle a usted [en referencia a Ortuzar] ver como esos políticos a los que usted dice que 'acosamos' mienten en el Parlamento Vasco, como cuando dicen lo bien que lo hacen en sus dispositivos, reunión FMI., partidos de fútbol, incidentes en UPV...etc. Eso sí que es vergonzoso esa falta de respeto a la sociedad y a las instituciones".

"Vergüenza debería darle a usted tener un solo policía que porte un arma y no ha realizado una práctica de tiro en 6 años; verüenza debería darle saber que los ertzainas no pueden dar el servicio que se merecen los ciudadanos porque no tienen vehículos con los que hacerlo; vergüenza debería darle que se considere tortura el que un detenido afirme que le han dado la comida fría; vergüenza debería darle que con uno de los mayores ratios de policía por habitante de Europa tengamos uno de los más bajos en policías de uniforme a pie de calle y de resolución de delitos ( ah no, que en Erandio hay que seguir colocando amigos); vergüenza deberían darle tantas cosas....".