Alberto Garzón: "No queremos vivir en la época de Franco; no queremos que hacer un chiste nos lleve a la cárcel"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, justifica la condena a un año de prisión a Cassandra por sus tuits sobre Carrero Blanco. Así lo ha defendido en la sesión de control al Gobierno en su respuesta al diputado Alberto Garzón. "No queremos vivir en la época de Franco, de Carrero Blanco; no queremos que hacer un chiste nos lleve a la cárcel", le ha dicho el dirigente de IU.

Catalá ha defendido que el Código Penal proteja a las víctimas del terrorismo y ha pedido a Garzón que no confunda el enaltecimiento del terrorismo con la humillación a las víctimas. "Hemos establecido la protección a todoas las víctimas", ha expresado el titular de Justicia: "Seguro que para menores nos parece bien o para defender a los grupos minoritarios".

"¿Qué nos pasa con las víctimas del terrorismo? ¿Se les puede humillar? Por eso han sido condenados", ha dicho Catalá sobre los casos que se conocen hasta el momento de tuiteros condenados, como Cassandra. El ministro sostiene que no comparte con Unidos Podemos los "planteamientos" sobre los límites. "Si considera que Andrés Bódalo es un preso político o que la Guardia Civil mata inmigrantes en la frontera de Melilla no coincidimos en planteamientos", ha dicho Catalá. "Las redes no pueden ser usadas para humillar", ha zanjado.

Garzón ha asegurado que la "ambigüedad jurídica" por la que se condenan unos casos y no otros es fruto de una modificación legislativa del PP que, a su juicio, permite una lectura del Código Penal u otra en función de si el tribunal es "conservador" o no. El dirigente de IU ha emplazado al Gobierno a impulsar un cambio en la ley para "evitar que la libertad de expresión sea coartada".

"La UE propone modificar ese artículo [578 del Código Penal] para evitar esa ambigüedad jurídica y que solo se puedan tipificar aquellos tipos que lleven a cometer un delito de terrorismo. Es una lacra que hemos sufrido unos u otros de alguna manera", ha dicho Garzón, que en ese momento ha sido interrumpido por la bancada popular. La presidenta del Congreso ha llamado al orden.

"Me crié sabiendo que un tío mío tenía que ir con guardaespaldas y pistola por estar amenazado por ETA", ha dicho el diputado de Unidos Podemos, que ha dicho que aún así no se pueden recortar derechos. "No queremos vivir en la época de Franco, de Carrero Blanco; no queremos que hacer un chiste nos lleve a la cárcel".

En su primera intervención, el ministro de Justicia ha asegurado que "el Gobierno no considera que se esté produciendo ningún ataque a la libertad de expresión y mucho menos como consecuencia de la legislación vigente. Catalá ha emplazado a los grupos que impulsen una reforma si lo consideran oportuno: "Aquí está este Parlamento", ha dicho. Unidos Podemos es partidario de eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo. El PSOE abrió la puerta a modificarlo tras la condena a Cassandra.