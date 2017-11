Alfredo Vega (PSC) sucede a Ballart como nuevo alcalde de Terrassa (Barcelona)

El que ha sido primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Terrassa y alcalde en funciones, Alfredo Vega (PSC), por la dimisión de Ballart se ha convertido en el alcalde de la ciudad, después que así lo haya proclamado el pleno extraordinario, celebrado este jueves.

Vega ha pasado a ser alcalde, porque el PDeCAT no se ha sumado al acuerdo de Terrassa en Comú (TeC), ERC y la CUP para formar una mayoría absoluta y así, el socialista, al ser el candidato con más votos en las pasadas elecciones municipales, ha conseguido la alcaldía y gobernará en minoría con ocho ediles más.

Las alternativas al socialista han sido el portavoz de TeC, Xavier Matilla, que ha recibido los votos de la única concejal de la CUP y los cuatro de la formación republicana, sumando 11 de los 14 necesarios; el portavoz del PDeCAT, Sergi Sàmper, ha conseguido el apoyo de los tres miembros de su partido, y Cs -- con tres representantes-- y PP --con uno-- se han abstenido.

El alcalde egarense ha admitido la dificultad que afronta el partido en la ciudad y el PSC en general, aunque ha remarcado que los socialistas "siempre han buscado puentes de pacto y huyendo del sectarismo y partidismo que hay muy habitualmente en la política" y ha fijado cinco líneas para el futuro para llevar a cabo, sin "postureo ni demagogia", ha agregado.

Ha defendido la suma aritmética que le ha facilitado su nuevo puesto en el consistorio, surgido de la cita electoral de 2015, y ha apostado por el diálogo, tendiendo la mano "al plural pleno que necesita de diversas fórmulas para llegar acuerdos" y ha recordado que se hará política de ciudad, pero con la mirada puesta en lo que sucede en Catalunya, España y Europa, además de trabajar para rebajar la tensión actual y en favor de la convivencia.

SIN OPCIÓN A LA ALTERNATIVA SOCIALISTA

Sàmper ha dicho que se ha intentado "no con pocos esfuerzos y recursos" llegar a un acuerdo con TeC, ERC y la CUP, pero no han conseguido convencer al resto de organizaciones durante las negociaciones y ha señalado que no habrá otro momento para encontrar un acuerdo que reclame la restitución de las instituciones, aunque ha dejado la puerta abierta para el futuro, recordando que el PDeCAT de Terrassa tiene a un político en el exilio, el conseller de Cultura cesado Lluís Puig, y otro encarcelado, el conseller de Territorio y Sostenibilidad cesado, Josep Rull.

El candidato de los 'comuns', Xavier Matilla, ha criticado la postura de Sàmper por no sumarse a ERC y a la CUP, con lo que el PDeCATA ha permitido que el PSC siguiera gobernando en Terrassa cuando "es del bloque del 155 y que es responsable de presos políticos" .

En la misma línea se han pronunciado los portavoces, de ERC, Isaac Albert, y la CUP, Mireia Sirvent, la 'cupaire', que ha justificado que no haya llegado el acuerdo por la "irresponsabilidad de determinados partidos políticos" que han priorizado los intereses electorales y no los de ciudad.

El portavoz de ERC ha indicado que este PSC no representa la ciudad y no es el mismo que se presentó a las elecciones al faltarle el 66%, en referencia a los miembros que han dimitido de su partido --Ballart y cinco concejales--.

Vega fue el número ocho en las listas del PSC --la formación consiguió nueve ediles-- en los comicios del 2015 y desde la dimisión de Ballart ha sido alcalde en funciones, a quién también substituyó como primer secretario general del partido de Terrassa el pasado mes de marzo.