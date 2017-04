Canarias planteará a Fomento un dossier con las principales obras de carreteras para incluir en un nuevo convenio

Rodríguez que apuntó, en declaraciones a los medios, que la voluntad de su Consejería es que se pueda firmar un nuevo convenio por un horizonte de 10, 15 años, también pretende que el mismo esté suscrito para verano, ya que con ello se podría adjudicar, en el segundo semestre de este año, obras como la segunda fase de la carretera de La Aldea, pudiendo iniciar las obras en 2018.

"Eso sería lo ideal para no tener que esperar a final de año o esperarnos al siguiente año para tener que sacar los concursos. Las que tengan proyectos revisados y actualizado, por ejemplo, la segunda fase de la carretera de La Aldea, que estamos revisando y estará antes de verano el proyecto actualizado, y podríamos licitarlo si tuviéramos el convenio aprobado en esa fecha", incidió.

Por ello, Rodríguez subrayó que el principal reto que tiene Obras Públicas en este año 2017 es negociar este nuevo convenio de carreteras con el Ministerio de Fomento con el fin de dar "respuesta a muchas infraestructuras inacabadas o que no empezaron del convenio vigente y que, sobre todo, de respuesta a las necesidades de cada una de las islas en mejorar la conectividad y movilidad en el archipiélago".

El consejero que reconoció que existen prioridades en todas las islas, citó algunas de ellas, de tal forma que en Fuerteventura se refirió a la necesidad de concluir el Eje Norte Sur, de la que el convenio vigente "va a llevar cerca de una tercera parte y el nuevo tiene que asumir dos terceras partes de ese Eje fundamental para la isla".

En el caso de Gran Canaria, agregó, se encuentra la segunda fase de la carretera de La Aldea o el posible soterramiento de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, aunque también citó otras obras como serían el cierre del anillo entre Mogán y La Aldea, el desdoblamiento de la carretera del Norte o la circunvalación de Agaete.

Respecto a Tenerife, se refirió a la ampliación de la TF-1, una obra de más de 240 millones de euros, así como la ampliación de la TF-5, la autopista del Norte. Además, añadió, se trata de una prioridad el cierre del anillo, si bien puntualizó que no estará en el convenio porque lo recoge el Cabildo en las obras que desarrollará con los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Asimismo, citó que en La Palma lo principal pasa por las obras de la autovía de Tazacorte, la autovía del sur y del norte; en La Gomera por la travesía de Hermigua y el cierre del anillo, o en El Hierro por la carretera que la circunvala.

LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO ACTUAL

Por otro lado, Rodríguez recordó que el actual convenio data de 2006, si bien se firmó una adenda en 2009 y finaliza el 31 de diciembre de 2017. Por ello, los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, si finalmente se aprueban en verano, recogerá obras en carreteras de Canarias, correspondientes a la última anualidad del convenio vigente, de una partida que "es un aumento de casi el doble, de 175 millones de euros para este año".

Además, expuso que también están negociando con el Estado la liquidación del convenio vigente de carreteras, que sin contar 2017, la deuda del Estado con Canarias asciende a 757 millones de euros en carreteras, ya que señaló que esto ha supuesto retraso de obras, otras que no se han empezado, y en las que el Gobierno regional ha aportado las partidas.

"Eso lo vamos a poner encima de la mesa porque, de alguna manera, no vamos a renunciar a ello. Vamos a buscar fórmulas, dentro del nuevo convenio o no, que nos permitan compensar lo que hasta ahora teníamos previsto ingresar y no hemos ingresado", concluyó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, con la que se ha reunido, señaló sobre este encuentro que la AECP apoya al consejero en su visita a Fomento "en todos los términos que va a defender", algo que apuntó seguirán haciendo "mientras siga trabajando con esta eficacia".