Colau visita el colegio de su hijo donde organizan actividades hasta mañana

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha visitado esta mañana la escuela Fructuós Gelabert de Barcelona, donde estudia uno de sus hijos y donde se han programado actividades hasta mañana para mantener el colegio abierto como centro de votación para el referéndum suspendido por el Constitucional.

Colau, que no vota en este colegio porque habitualmente lo hace en el centro cívico La Sedeta y que ayer anunció que mañana iría a votar en blanco porque no se identifica con el sí ni con el no, ha saludado al resto de padres que están participando en las actividades.

Ayer también acudió al instituto donde estudia su hijo el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, donde se fotografió con los padres y alumnos que han pernoctado en el centro de secundaria.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, también ha participado hoy en una asamblea que se ha celebrado en la escuela Mediterránea y ha explicado en un tuit: "Ha venido una pareja de mossos a la Mediterránea mientras estábamos dentro y se hace asamblea. Han visto que había actividad y se han ido".