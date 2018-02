Cospedal admite "malentendidos" en el debate educativo pero espera una salida

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado hoy convencida de que Educación resolverá con "eficacia y sentido común" cómo combinar el derecho al castellano con el modelo educativo catalán, aunque ha admitido "malentendidos" en el Gobierno a la hora de explicar cómo se hará.

De Cospedal ha recomendado "no ponerse nerviosos" ni "frivolizar" con este asunto, al considerar que es "importantísimo" el que se garantice el derecho de aquellos padres que quieren que el castellano sea la lengua vehicular en la educación de sus hijos.

"Lo importante, más allá de polémicas que se puedan suscitar o de malentendidos, que a lo mejor nosotros también hemos podido provocar malentendidos, es garantizar que los padres tengan la libertad de elección", ha asegurado De Cospedal en declaraciones a Onda Cero.

La secretaria general del PP ha hecho esta reflexión después de las diversas declaraciones hechas por miembros del Gobierno sobre esta cuestión y si debería incorporarse una casilla en la preinscripción escolar en Cataluña para el próximo curso.

De Cospedal no ha querido entrar en detalles de cuál debería ser la solución: "¿Cómo hay que hacerlo? El ministerio (Educación) tiene que ver la forma de hacerlo. No sé si es con casilla o sin casilla, eso son temas menores".

"No hay que ponerse nervioso y verlo con tranquilidad", ha añadido De Cospedal, quien ha criticado a quienes pretenden reducir el tema a "castellano sí o no, catalán sí o no".

La ministra de Defensa ha separado este debate de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de anular la obligación de escolarizar, cuando lo diga el Estado y en centros privados pagados por la Generalitat, a los alumnos sin enseñanza pública en castellano.

A su juicio, el TC no pone en cuestión la libertad de elección de la lengua por parte de los padres, sino la forma cómo se plantea al invadir competencias de la Generalitat.

Por ello, ha remarcado que el Gobierno tendrá que "estudiar con detenimiento" la sentencia y ver cómo se puede solucionar el asunto: "Hay que buscar otra fórmula, nada más".