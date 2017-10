DOCUMENTO | Requerimiento del Gobierno a la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución

El periodista Pablo Montesinos ha tenido acceso al documento enviado desde el Gobierno a la Generalitat de Catalunya como "requerimiento formal" al "amparo del artículo 155 de la Constitución".

El Gobierno exige al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que confirme "si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si en su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre en vigor o no". Así, el Gobierno pide que se le comunique la respuesta antes de las 10:00 horas del próximo lunes 16 de octubre.

En el caso de que las respuesta sea afirmativa, no conteste, o dé otro tipo de contestación que no sea un 'sí' o un 'no', se le requiere que "revoque u ordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurar el orden constitucional y estatuario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culiminación del denominado proceso constituyente".

El documento pide también la comunicación del requerimiento a la presidenta y a la Mesa del Parlament y les requiere igualmente la "restauración del orden constitucional".