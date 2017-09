ERC y miembros de Catalunya en Comú recriminan a la CUP que hable de "traidores"

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, miembros de Catalunya en Comú como Jaume Asens o Joan Coscubiela o el líder de Podem, Albano Dante Fachin, han recriminado hoy a la diputada de la CUP Mireia Boya que haya hablado de los 'comunes' como "traidores".

"Amigos comunes, compañeros de tantas luchas, tomad partido. No nos robéis el referéndum, no os apropiéis del domingo; no es una movilización, queremos declarar la independencia. Si lo hacéis, Roma no paga traidores, tenemos memoria y no os lo perdonaremos nunca", dijo Boya a los 'comunes' anoche en el acto final de campaña del 1-O, en el que precisamente participaron miembros de Catalunya en Comú junto a Govern, Junts pel Sí, la CUP y entidades soberanistas.

Poco después de las palabras de la diputada de la CUP, el teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona y miembro de los 'comunes', Jaume Asens, que participó en el acto de anoche reprochó a Boya sus afirmaciones.

"Que en un acto de unidad Mireia Boya hable de 'traidores' es ofensivo para mucha gente. Ahora, más que nunca, era necesaria más generosidad y menos partidismo", escribió Asens en un apunte de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha aprovechado también las redes sociales para replicar a la diputada de la formación anticapitalista: "Algunas ideas que pueden fracturar la sociedad catalana: héroes, traidores, nosotros el pueblo y ellos los enemigos, el pueblo elegido".

También desde las filas de ERC se han mostrado críticos con las afirmaciones de Boya: "Del acto de ayer, muy bien la voz de la sociedad civil e injustas palabras de @cupnacional. El éxito será gracias a todos. ¡Unidad!", ha escrito Tardà en un tuit.

El líder de Podem, Albano Dante Fachin, ha escrito: "Seguimos compartiendo luchas. No nos miremos de reojo. La unidad necesita ser más fuerte que nunca. Unidad popular".