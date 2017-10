Puigdemont renuncia a acudir al Senado

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha declinado acudir al Senado para presentar sus alegaciones contra la aplicación del artículo 155, tal y como le había ofrecido la Cámara alta, han informado fuentes del Govern.

Las mismas fuentes han explicado que Puigdemont ha renunciado a ir al Senado porque, han valorado, el Gobierno centra y la Cámara alta ya tienen decidida la aplicación del 155, por lo que la comparecencia no cambiaría nada.

Asimismo, han esgrimido como motivo las palabras que una cámara de TV3 captó este martes en el Senado al líder del PP catalán y senador por designación del Parlament, Xavier García Albiol. "Nos vamos a reír", dijo Albiol a otro senador antes de constituirse la comisión de la Cámara Alta para tramitar las medidas respecto a Catalunya aprobadas por el Gobierno.

El Senado había ofrecido a Puigdemont acudir a la Cámara alta para presentar sus alegaciones al 155 bien este jueves en comisión o este viernes durante el pleno que autorizará al Gobierno, gracias a la mayoría del PP, PSOE y C's, aplicar el artículo 155 de la Constitución. Puigdemont ha declinado ambas ofertas.

Además, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha comunicado este mismo miércoles a los grupos en la Cámara catalana que Puigdemont, finalmente no acudirá al Senado para defender sus alegaciones contra el artículo 155 de la Constitución, han explicado fuentes parlamentarias. Por este motivo el pleno del Parlament de este jueves que debía empezar a las 10h. lo hará a las 16h.

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha considerado que la decisión de Puigdemont de no acudir al Senado para exponer su posición contraria a la aplicación del artículo 155 de la Constitución evidencia que "no quiere hablar". "Está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar", ha enfatizado.

El ministro ha subrayado que "cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar", "no quiere dialogar" y "no quiere atender a los requerimientos". De hecho, ha subrayado que ésa es la actitud que llevan viendo "desde el principio" porque ya en enero se le invitó a acudir a la Conferencia de Presidentes pero dejó "la silla de Cataluña vacía".

De la misma manera, ha recordado que antes del verano también se le invitó a acudir al Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, para exponer su proyecto y buscar apoyos si lo que quería era "modificar el artículo 2 de la Constitución" y "hacer un pretendido referéndum de autodeterminación". Según ha añadido, entonces tampoco acudió a la Cámara Baja.