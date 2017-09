Javier Fernández: El PSOE no me debe nada, yo lo se lo debo todo

"El PSOE no me debe nada, yo se lo debo todo", ha afirmado hoy el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Javier Fernández, en su última intervención como máximo responsable del partido en Asturias al inicio del Congreso en el que será reemplazado tras 17 años.

Visiblemente emocionado, Fernández ha dedicado sus últimas palabras como secretario general a su partido, del que se ha confesado "un abrumado deudor", al recuerdo a su antecesor, el fallecido Luis Martínez Noval, y a mostrar su "respeto" por el que será su sustituto al frente de la FSA-PSOE, Adrián Barbón.

Tras admitir que ni en la vida ni en la política se puede afrontar ningún final con "cierta congoja", el jefe del Ejecutivo asturiano ha asegurado que renunciaba a la "amargura" en este momento dado que, de hacerlo, no sería "leal" con sus recuerdos.

Fernández ha asegurado que, pese a no haber tenido "pasión por mandar", ha sido "un honor" liderar el PSOE en Asturias durante cuatro mandatos como secretario general, un periodo que se cerró con su elección para liderar la gestora del partido a nivel nacional tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general.

En su discurso, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los 350 delegados que asisten al 32 Congreso de la FSA-PSOE, ha advertido de que la experiencia de este periodo le demuestra que en política "no se elige entre el bien y el mal, si no entre lo preferible y lo detestable".

Así, ha advertido de que, a su juicio, el eje fundamental de la política sigue siendo el de "izquierda-derecha" y que la tarea fundamental del PSOE sigue siendo "distribuir la esperanza" que, ha subrayado, "es enemiga de los utopismos, de las verdades sacras y de la magia como solución" dado que la realidad "es cada vez más resistente a medida que negocias con ella".

"En política tienes que estar dispuesto a ganar y a tener éxito y a perder y a fracasar. Me han pasado la dos cosas y no he tenido miedo ni a lo uno ni a lo otro porque siempre supe que mi carrera podía terminar en cualquier momento y nunca olvidé que había tenido vida antes y estar preparado para tener una después", ha añadido.

Su labor como secretario general, ha agregado, le permitió percibir las divisiones del partido "mejor que a nadie", pero también le convenció de que el PSOE tiene "un anclaje estructural" que pasa por su origen en el movimiento obrero, una historia paralela a la de España y un patrimonio que es el Estado del Bienestar.

"Si tuviera que dar un consejo diría que, aunque vayas muy sobrado por la vida, cuando entres en los mares de la política siempre hay un iceberg que está ahí, silencioso e invisible, esperándote", ha apuntado el secretario general saliente de la FSA.

Tras la intervención de Fernández y del secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, los 350 delegados que participan en la asamblea se reunirán en el plenario para abordar el debate y votación del informe de gestión de la Ejecutiva saliente.

El debate previo de dicho documento no ha estado exento de polémica después de que fuera rechazado en agrupaciones como Gijón y Oviedo pese a que el sector que respalda a Barbón aseguró no haber dado ninguna consigna en este sentido.

De esta forma, el informe será previsiblemente aprobado lo que puede evitar un primer enfrentamiento entre la nueva dirección de la FSA y el Gobierno presidido por Fernández después de que ambas partes hayan mostrado su convencimiento de que habrá una colaboración "leal" en los dos años que quedan de legislatura.