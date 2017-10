José Bono pide al Gobierno que haga cumplir la ley en Cataluña con "su fuerza legítima"

En una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE recogida por Europa Press, el político socialista, antiguo presidente de Castilla-La Mancha, ha advertido que si no se hace cumplir la ley en Cataluña, todos los españoles estarán amenazados. "Si no se cumple con la ley, no podemos estar seguros en nuestras casas, porque el vecino podrá invadirnos cuando quiera", ha argumentado.

Bono ha calificado como "farsa" el referéndum de autodeterminación del pasado domingo. "Votar puede votar hasta una banda de delincuentes que elige a su víctimas votando", ha afirmado, comparando el 1-O con "una votación para decidir si respetar o no los semáforos" y cuestionando el recuento de sus resultados.

"Han contado los votos como han contado los heridos, con el mismo rigor", ha dicho sobre las cargas policiales del domingo, y señalando que las personas que participaron en el referéndum fueron a "cometer un acto ilícito" del que responsabiliza a Puigdemont.

"Lo que me sorprende es que este individuo --el presidente catalán-- no tenga a estas alturas una acusación formal y tenga que comparecer ante el juez para responder", ha dicho el exministro socialista, puntualizando que sus palabras no responden al deseo de "venganza", sino de "justicia".

PUJOL, LADRÓN Y ADOCTRINADOR DE NIÑOS

Sin embargo, Bono ha utilizado durante toda la entrevista un tono muy duro contra el actual Gobierno de la Generalitat, también contra el expresidente catalán Jordi Pujol, al que ha señalado como la persona que "ha inoculado el veneno" del independentismo, ha calificado como una "ladrón" y ha acusado de adoctrinar a los niños y niñas catalanes.

"Han enseñado en la escuela lo de 'España nos roba' a los niños, a los que llevan ante los guardias civiles para decirles que son unos 'hijos de puta, y todo viene de inocular ese veneno", ha dicho crispado. "Quizás estaba mejor en mi casa sin hablar", ha reconocido justo después del 'calentón'.

Según Bono, el "cobarde planteamiento secesionista" le ha quitado la "tranquilidad". "A lo largo de mi vida no he encontrado un motivo de tristeza como el que ahora me embarga", ha llegado a decir sobre la situación en Cataluña, donde asegura que existe "miedo".

"Hay gente que siente ese miedo a identificarse, porque hasta a la Guardia Civil la han expulsado de los hoteles donde estaban hospedades. ¿Cómo no se va a tener miedo? Pero esa gente no es como el Banco Sabadell, no puede irse", ha explicado.

Por todo ello, el exministro de Defensa ha pedido que, una vez que "se reponga la ley en Cataluña" se puede iniciar una fase de "diálogo y reflexión" para cambiar la Constitución y el "encaje territorial" de Cataluña porque reconoce que "después de 40 años hay cosas que están mal", y ha llegado a cuestionar el actual modelo autonómico, que atribuye al temor que existía durante la Transición a los "militares levantiscos".

"El 'café para todos' fue para decirles que se lo que se le iba a dar a Cataluña o el País Vasco era lo mismo que se le iba a dar a todos. ¡Yo nunca me imaginé que Castilla-La Mancha iba a ser una autonomía!", ha asegurado el que fuera presidente de esta región durante 21 años, que ha desvelado que estos días tiene colgada una bandera de España en la fachada de su casa. "Pero yo no soy facha, me siento un patriota de España", ha proclamado.