PNV, EH Bildu, Podemos y PSE creen que debería sumarse a la Ponencia de Víctimas el PP, que rechaza "blanquear a Bildu"

La Ponencia de Memoria y Convivencia de la Cámara vasca ha dado por concluidas esta semana las comparecencias de víctimas que tenía programadas. A juicio del PNV, a partir de ahora, este foro debe continuar sus trabajos y que cada grupo plantee sus conclusiones, que esta formación intentará "compartir, con el máximo rigor y respecto a las víctimas", según ha explicado su portavoz, Joseba Egibar, en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha afirmado que le gustaría que se alcanzaran conclusiones unánimes en este foro, pero ha precisado que "para eso hace falta participar también" y el PP, el único grupo que no participa en los trabajos de la Ponencia, "debería estar en esa reflexión por responsabilidad".

Egibar ha lamentado que "lo que nos está distanciando es el análisis del pasado" y ha señalado que, tal y como han reclamado algunas de las víctimas en la Ponencia, hace "falta a la hora de redactar esa memoria" conocer "la verdad", algo que "es multidireccional", tanto en el caso de víctimas de ETA como de grupos como los GAL.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Pello Urizar ha valorado que en esta Ponencia han comparecido "víctimas de diferentes violencias", con "el mismo trato y reconocimiento", y ha mostrado la voluntad de su formación de actuar, en la fase de conclusiones, "con toda la responsabilidad posible".

En este sentido, ha subrayado que EH Bildu ya ha demostrado que "no son reales" algunos "fantasmas y mochilas" que se le achacaban. En esta línea, ha asegurado que quien "no quiera ver que EH Bildu está aportando en positivo, para el resolución conflicto violento también, es que no quiere ver" y ha añadido que el PP "no quiere mover ni un milímetro" su relato y se convierte en un "estorbo".

Urizar ha considerado que el PP "debería estar" en la Ponencia y ha apostado, además, por crear "una comisión de la verdad para poner todas las cuestiones de la mesa". Asimismo, ha considerado que, en una siguiente fase, se debería abordar el ámbito de la política penitenciaria porque es "donde todavía se están vulnerando derechos".

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, también ha resaltado la importancia de alcanzar "un mínimo de acuerdos" en las conclusiones, que "ayuden a construir un relato veraz a través de los relatos escuchados". "Esta fase de microacuerdos es importantísima", ha opinado.

Además, ha señalado que estas conclusiones también "pueden ser guía" para determinar el siguiente asunto que se abordará en la Ponencia, "viendo las carencias y los puntos de acuerdo que no hay".

Martínez ha apelado a que el PP "reflexione y pueda entrar en la Ponencia" para que "todos los partidos del arco parlamentario estén en un lugar en que indispensable en que todas las partes que componen este país". Asimismo, ha advertido de que "no le va bien a las víctimas utilizar para réditos políticos esta cuestión", por lo que el PP "está errando".

El parlamentario del PSE Eneko Anduza ha señalado que, tras las comparecencias de las víctimas, "ahora no toca construir el relato que nos contente a todos", sino que "toca construir verdad, que probablemente nos duela y mucho" porque "es una verdad muy dura pero muy necesaria porque eso sí nos va a dar magnitud de lo sucedido".

Tras indicar que su partido "rechaza y condena absolutamente todo tipo de violencia", ha emplazado a "otros partidos que, en su momento, tuvieron responsabilidad directa en lo que ha pasado en este país" a que "tengan el valor de romper amarras". "Hay muchas cosas que explicar y construir una verdad con toda la crudeza sin paños calientes, porque en este país se ha intentado aniquilar al diferente. Esa verdad no puede edulcorarse en un relato", ha advertido.

Asimismo, ha mostrado su "esperanza" en que el PP se incorpore a la Ponencia porque "es francamente necesario" para "construir esa verdad, deslegitimar la violencia y poner vías para que, si alguien ha hecho algo tremendamente grave y sale de la cárcel, no pueda jactarse de lo que ha hecho". "Lo tenemos construir entre todos", ha concluido.

"BLANQUEAR" A EH BILDU

Finalmente, el parlamentario del PP Antón Damborenea ha denunciado que, en este asunto, el Parlamento ha "retrocedido cinco años" ya que la Ponencia llegó a firmar un documento que "a día de hoy no es posible firmar" y que recogía que se "estaba en contra del terrorismo y había que deslegitimarlo", algo por lo que "fueron expulsados" los firmantes de Aralar.

Damborena ha subrayado que "el problema es el relato del presente, no del pasado" porque "hoy se siguen vulnerando los derechos de las víctimas del terrorismo" ya que se sigue asistiendo a "homenajes a asesinos" cada vez que sale un preso de la cárcel y "se le jalea de lo bien que lo ha hecho por matar gente". "¿Qué clase de Ponencia es esta que le parece bien esto?", ha cuestionado.

El representante del PP ha criticado que se pretende "blanquear el pasado de Bildu, mezclando víctimas". "Se hace para eludir la responsabilidad de un grupo político que ha intentado exterminar a quienes no pensamos como ellos y que jalea hoy en día a esa gente", ha manifestado.