El PSOE ve en el nuevo borrador de la desconexión fines "cada vez más electorales"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado hoy que el retocado borrador de la llamada Ley de Transitoriedad de Cataluña es una parte más de "un bucle absurdo" y denota un propósito "cada vez más electoral y partidista" por parte de sus promotores.

Así se ha pronunciado el dirigente del Partido Socialista cuando le han preguntado por el citado borrador, cuyo contenido ha trascendido hoy gracias a medios como los diarios El País y La Vanguardia. Ábalos lo ha tachado de "delirante".

Sería uno de los borradores finales de la Ley de Transitoriedad Jurídica, destinada a configurar el marco legislativo y normativo sobre el que se levantaría la República catalana.

En la rueda de prensa que ha dado en la sede del partido, el secretario de Organización del PSOE ha sido claro en su respuesta: "En todo aquello que no esté en la legalidad, incluso en los procesos de reforma que marca la legalidad, no vamos a entrar; no vamos a compartir posiciones soberanistas".

Según sus palabras, el contenido de ese borrador denota que los promotores de la independencia "siguen permanentemente en un propósito que es cada vez más electoral y más partidista".

Hace unos meses, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que en las estrategias de los partidos que forman el Govern se estaban notando elementos electorales.

Ábalos se ha manifestado hoy en un sentido similar por cuanto, ha apuntado, no se están dando "pasos decisivos" por los partidos políticos que alientan el referéndum sobre la independencia, a los que, además, ve "sin valor de asumir los riesgos" y con la intención de "desplazar al Parlamento, a los ayuntamientos y a los alcaldes lo que no quiere hacer la Generalitat".

Esta posición "electoral" en PDeCAT, ERC y la CUP se caracteriza también por quedar "en el ámbito propagandístico", ha añadido el responsable de Organización del PSOE.

Y ha recordado en qué lugar está su partido: "No vamos a compartir posiciones soberanistas, estamos por cambiar las cosas y en la apuesta por un Estado federal y por la reforma de la Constitución, pero dentro de los procedimientos que establece la Constitución".

Asimismo, ha remarcado que la dirección federal del PSOE mantiene interlocución "continua" con el PSC, cuya posición al respecto es "perfectamente compartida".

En la misma rueda de prensa, a su lado, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha tildado de "increíble y pseudodelirante" ese objetivo de la Generalitat y de la CUP.

De hecho, sobre esta estrategia de las formaciones políticas a favor de la independencia, ha dicho: "Nos hemos dotado de un Estado de Derecho y de instrumentos para modificarlo, pero como por ahí no voy a poder, entonces me busco mi propio Estado de Derecho".

Con todo, Vara ha resaltado que "Cataluña es la única comunidad autónoma con un estatuto que los ciudadanos no han querido", lo cual debe llevar a una "reflexión".

El PSOE, ha puntualizado, está "en desacuerdo" con todo lo que plantea la Generalitat, "pero hay una parte del pueblo catalán al que hay que salir al encuentro".

Ese diálogo, con todo, hay que hacerlo "dentro de la Constitución" porque "con portazos" no se arreglan los conflictos.