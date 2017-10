Pablo Iglesias: "El rey ha cometido con su discurso sobre Catalunya un error histórico que comprometerá su futuro político"

El martes por la noche, Felipe VI irrumpió en la crisis catalana con un duro mensaje contra la Generalitat por el 1-O y el proceso independentista. Aquella noche, dirigentes de Unidos Podemos y los comunes reaccionaron contra el discurso del monarca.

Este jueves, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido preguntado por el la alocución del rey en una entrevista en la RAI. "El rey ha cometido un error histórico que comprometerá su futuro político", ha respondido Iglesias: "No ha hablado antes con fuerzas fundamentales, como el PNV o nosotros. Y ha roto la neutralidad porque ha hecho el discurso del gobierno. Quien es el rey del Gobierno y no el jefe de Estado de todos los ciudadanos tiene problemas de legitimidad. Ha sido irresponsable: no habló de los heridos ni del diálogo. Es un discurso irresponsable que ha dejado fuera a millones de ciudadanos españoles y catalanes".

¿Está en cuestión el rey Felipe o la institución monárquica? "Echo de menos mirar la historia de España", ha contestado Iglesias: "Cuando un rey, como Alfonso XIII, por ejemplo, ha actuado de manera irresponsable, la respuesta popular ha sido clarísima. España no es un país monárquico, es un país que ha querido un rey con capacidad de garantizar la democracia en un país en el que el Ejército no lo era. ¿Para qué sirve nuestro rey que no ha sido votado? Esta será una pregunta que las nuevas generaciones se harán".

En su entrevista, Iglesias ha insistido en la mediación propuesta por Unidos Podemos, las confluencias, ERC, PDeCAT, PNV y los sindicatos CCOO y UGT: "Es la única posibilidad. Los problemas políticos no se pueden resolver violentamente. Hay riesgo de ir a un país como Turquía, autoritario, a una situación dramática. Hemos hablado de una mesa para la mediación, no política. El gobierno catalán ha dicho que sí; y el español ha dicho que no".

El secretario general de Podemos también se ha referido a las cargas policiales del 1-O: "Es una fea imagen de nuestro país, estamos muy preocupados de la violencia contra la gente que resistía pacíficamente. Nosotros apostamos por el diálogo y la mediación. No compartimos la estrategia política de los gobernantes catalanes. Pero no se puede responder sólo con la ley y la policía. También hace falta política. Somos un país plurinacional. Hay un problema político. Es estúpido no ofrecer a la ciudadanía española y catalana un diálogo. Nuestra propuesta es un referéndum a la escocesa, una propuesta democrática. Estamos en contra de una DUI, y lo del 1-O es una grandísima movilización, pero no un referéndum con garantías. Pedimos negociar un referéndum pactado y legal".