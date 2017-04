El equipo de Sánchez no cree que el resultado de avales marque las primarias y augura "verdaderas sorpresas"

La candidatura del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez para las primarias socialistas no se pone metas para la recogida de avales que arrancará el próximo jueves y asegura que aspira a recoger "un buen número" de firmas. Eso sí, defiende que el resultado de esta fase no predispondrá la votación final el 21 de mayo y augura que ese día habrá "verdaderas sorpresas" en territorios en los que no se imponga con los avales.