"Ahora Madrid lo está externalizando todo, no defiende lo público"

Tras dos años como portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís se muestra muy satisfecha del trabajo que está haciendo su grupo, que considera mucho mejor que la oposición que ejerce el Grupo Socialista sobre el gobierno de Ahora Madrid de Manuela Carmena.

Tanto es así que espera volver a repetir como candidata en las próximas elecciones formando de nuevo támden con Ignacio Aguado para la Comunidad de Madrid. "Eso sí, primarias por medio", puntualiza Villacís.

Se acaban de cumplir dos años de la puesta en marcha de los Ayuntamientos. ¿Cómo valora la gestión que ha hecho Manuela Carmena y su gobierno durante este tiempo?

Creo que es un Madrid sin ambiciones, que se ha quedado estancado y que no ha resuelto los grandes problemas que tiene o los que decían que iban a resolver. Seguimos teniendo un Madrid bastante sucio, un Madrid que asfixia a impuestos a los ciudadanos mientras tiene superávit. Y, aparte de mucha propaganda, seguimos teniendo los mismos problemas sociales que teníamos previamente y que no han abordado.

¿No ve nada positivo en el Madrid de ahora?

Nosotros, cuando aciertan, lo reconocemos. Creo que hemos avanzado en cuanto a democracia. Los proyectos de participación han sido positivos y conducen a que una sociedad se moje más y nosotros lo hemos apoyado. También es positivo que se haya puesto la contaminación dentro del itinerario de lo políticamente relevante dentro esta ciudad frente al negacionismo que había antes. Pero poco más.

¿El problema de las basuras no lo ven resuelto?

Madrid está aún más sucio. Es verdad que eso se produce como consecuencia de unos contratos integrales que hizo el PP, pero esa situación no se ha revertido. No lo decimos solo nosotros, sino que los ciudadanos también piensan que Madrid es más sucio. De hecho hay un dato que es muy objetivo, los avisos que recibe el Ayuntamiento han aumentado en los dos últimos años un 70% y el salto cualitativo ha sido precisamente en este último año. Madrid está más sucio aunque se empeña en negarlo.

La deuda del Ayuntamiento también se ha reducido en estos dos años en cerca de 2.000 millones. ¿Lo ponen en duda?

No, no lo ponemos en duda. Creo que de los pocos méritos que puede decir Ahora Madrid que tiene es que ha reducido la deuda. Pero cuando conformaron el programa, en aquel entonces decían no solo que no iban a reducir la deuda, sino que no iban a pagarla porque era ilegítima. Han pasado a decir que es ilegítima y a reprochar al PP que anticipase el pago de la deuda, entendiendo que aquello era vergonzoso, a sacar pecho de reducir anticipadamente la deuda. Yo creo que no se puede sacar pecho de reducir anticipadamente la deuda cuando tenemos una ciudad con muchísimas necesidades. Carencias de escuelas infantiles que ellos habían presupuestado y que no han llevado a cabo ninguna de ellas, carencia de centros de mayores, de centros cívicos, culturales con problemas en las calzadas y en las aceras. Cosas que estaban en su hoja de ruta, que habían prometido y no las han cumplido ni ejecutado, y, claro, les sobra el dinero.

Pero el gasto social ha aumentado, ¿no?

Ellos sostienen que el gasto social ha aumentado un 28%. Pero lo que no dicen es que computan como gasto social lo que ejecuta el área social, que es precisamente el área en la que estoy yo. Lo que no dicen es que el 40% del gasto social se ha ido a comprar suelo y edificios. Sobre todo el último mes del año, lo que hicieron es pasar el dinero de ese área a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, prácticamente el 40%. ¿Y que ha hecho la Empresa de la Vivienda y Suelo? A día 1 de enero es comprar dos viviendas y empezado 20 que ya estaban aprobadas. Por tanto, lo del gasto social se lo pueden contar a gente que no esté trabajando y viendo las cuentas del Ayuntamiento como las estamos viendo nosotros.

Carmena ha puesto en marcha unos presupuestos participativos para que los vecinos puedan decidir en qué invertir sus impuestos. ¿La idea [pionera de los Ayuntamientos del cambio] cree que está funcionando bien?

La realidad es que la participación ha sido extremadamente baja. Yo creo que en ocasiones se ha demostrado como un engañabobos porque hemos visto muchos distritos en donde los vecinos que estaban participando han votado una serie de proyectos, y luego venía la concejala de turno y les decía que no se podían hacer porque no eran viables. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tú haces esto lo que haces es estar frustrando muchas expectativas y eso al final conduce a que la gente acabe no participando. De hecho hemos visto que en los últimos procesos participativos la gente se ha deshinchado, y es por eso.

¿Se refiere a los proyectos de la Plaza de España que han sido elegidos por los ciudadanos?

No han sido elegidos por los ciudadanos. De hecho, los ciudadanos votaron una serie de proyectos y finalmente se vio que el proyecto más votado después de tener a la gente votando, votando y votando, el proyecto favorito que salió, se acabaron dando cuenta de que no era técnicamente viable y que por tanto no podía llevarse a cabo. Nosotros pensamos que lo suyo es hacer las cosas al revés.

¿Si Ciudadanos lograra gobernar, mantendría estas consultas?

Sí. Facilitaríamos un canal para que la gente se siga expresando. Es que eso es muy bueno. Cuando lo puso en marcha el gobierno de Carmena, nosotros lo apoyamos y además presentamos propuestas en este sentido para profundizar en esa democracia participativa, que es directa. Pero no vale para todos los asuntos.

¿Invertir en aire acondicionado en los colegios y escuelas es un despilfarro?

Yo soy madre y he padecido estos días esta ola de calor. Si fuese tal despilfarro, entiendo que ninguno de nuestros despachos tendría aire acondicionado.

Carmena se presentó con la promesa de recuperar la gestión pública en los servicios externalizados. Sin embargo, según el portal de Datos Abiertos, las grandes empresas de la construcción siguen siendo las grandes beneficiadas en las adjudicaciones.

Siguen siendo las grandes beneficiadas. Eso les demuestra que no es tan fácil como ellos pensaban. No se pueden prometer cosas que no se pueden cumplir. Luego se han dado de bruces con la realidad. No solo eso, este gobierno no defiende lo público. Esta externalizando prácticamente lo mismo que hacía el PP. Te doy un ejemplo. Hay una plantilla de empleados públicos bastante nutrida, tenemos cerca de 42.000 empleados públicos, pero cuando necesitan un informe técnico lo externalizan sistemáticamente. De hecho, hay un presupuesto de 68 millones de euros más que el año pasado, más que el PP, para externalizar fuera de la Administración informes técnicos. Se ha externalizado un montón de servicios. Lo que pasa es que a diferencia del PP, que se lo entregaban a sus empresas, estos se las entregan a sus asociaciones.

Pero hay muchos contratos que estaban blindados por el anterior equipo de Gobierno que no se pueden modificar.

Muchos, pero otros no están blindados. Pero eso no justifica que tú siempre que tengas la oportunidad los externalices. Ahora Madrid lo está externalizando todo. 68 millones en informes técnicos a externalizar fuera de la Administración, a que te lo mire el despachito que te interesa o la asociación que te interesa o la asociación de la que provienes o... en fin, que proteger lo público significa proteger lo público. A mí me parece igual de mal el capitalismo de amiguetes que el anticapitalismo de amiguetes.

¿Está insinuando que el Gobierno de Carmena está beneficiando a sus afines?

No lo insinuamos, lo hemos denunciado una y otra vez. Se han adjudicado contratos con informes contrarios de intervención, se han adjudicado contratos a dedo con informes contrarios de la secretaría de los servicios jurídicos en reiteradas ocasiones. Se están haciendo procesos de selección de personas con los criterios más oscuros y más opacos. Tanto es así que el Comité de Empresa de Madrid Destino ha denunciado a inspección de trabajo. No es que lo diga yo, es que es un hecho. Sí, eso se está haciendo.

El PP ha pedido que Celia Meyer y Carlos Sánchez Mato dimitan tras admitirse a trámite la querella contra ellos por el Open de Tenis. Carmena les respalda sin fisuras. ¿Qué dice Ciudadanos?

Estas personas han obrado como lobos solitarios, con profunda deslealtad a lo público, y lo público en este caso es Madrid Destino y su Consejo, representado por todos los grupos políticos, para adjudicar dos contratos a dedo, a dedo a los despachos que les interesaba. Además, ha situado el precio en 50.000 euros. No es casualidad que hayan utilizado ese precio de 50.000 euros, lo han hecho porque saben que a partir de esa cifra tienen que participar de este hecho a Madrid Destino, tiene que hacer pliego de condiciones, y tienen que hacerlo por libre concurrencia para que otros despachos puedan competir.

Además lo han adjudicado casualmente al mismo despacho al que le encargaron lo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, al que le encargaron, qué coincidencia, el informe de la Funerarias. El fin no justifica los medios. No se pueden instrumentalizar las administraciones al servicio de unos.

Ahora Madrid también pensó que esto estaba mal. Tanto es así que Manuela Carmena ahora no pide la dimisión de estas personas, pero en su día les cesó de Madrid Destino porque sabe que ellos obraron mal y con perfecta deslealtad a lo publico y al Consejo de Madrid Destino.

Ustedes han mantenido que una cosa es meter la pata y otra meter la mano en la caja.

Sí. Pero aquí hay tres delitos: malversación de caudales públicos, esto es caja; otro delito societario y otro de prevaricación. No estamos hablando de tres delitos cualquiera, estamos hablando de una cantidad altísima de dinero que a ellos no les duele prendas pagar. Pero en el caso del señor Sánchez Mato ha sido una acumulación de cosas. A este señor solo le vale su ley, no la ley de la que participamos todos. A este señor cuando no le gusta que le controlen ni que se le lleve la contraria lo que hace es cargarse a la interventora porque prefiere ser él el que dicte las cosas. O cuando no le gusta lo que se le dice, graba un consejo de Calle 30 sin pedir autorización de nadie. Ha hecho ya una serie de cosas que a nosotros nos parecen muy graves.

¿Si les parecen tan graves por qué no los ha llevado también Ciudadanos a la Fiscalía?

Nosotros no hemos llevado este caso a la fiscalía, lo llevamos al Pleno que es el organismo democrático que tiene que valorar si lo que hace este señor es constitutivo de dimisión, de reprobación o de una comisión de investigación para que nos explique cómo funcionan estas personas.

¿Qué le ha parecido la sentencia que entierra el caso Guateque?

Un poco frustrante. No me gusta hacer valoraciones de las actuaciones de los jueces. Pero al final los madrileños se van a quedar sin saber si ahí había corrupción o no había corrupción porque como hay un defecto de forma no se pronuncia sobre él. Y no va a haber castigo, lo que da una sensación de impunidad. Pero no es una cosa reprochable de la juez porque ella ha hecho las cosas bien.

Se está viendo ahora que la gestión de Alberto Ruiz Gallardón en Madrid y su imagen que parecía tan impoluta como la de la presidenta Cristina Cifuentes también está puesta en entredicho.

Sobre eso hay que profundizar un poquito más. Es muy pronto para saberlo. La valoración que podemos sacar de aquel gobierno es que es verdad que se hizo una obra muy buena para la ciudad, porque a mí la Calle 30 y Madrid Río me parece un intervención muy buena para la ciudad. Los vecinos tienen más calidad de vida. Pero es verdad que eso nos dejó la ciudad más endeudada de toda Europa y nos encontramos que en plena crisis, cuando a muchos ciudadanos les estaban despidiendo y se quedaban sin trabajo, pues encima les triplicaban los impuestos. Eso no era un Ayuntamiento sostenible.

¿Echa de menos a Esperanza Aguirre?

A nosotros en el trabajo no nos está afectando pero se nota su ausencia en el Pleno porque ella era muy característica. Esperanza Aguirre es una pieza llamativa, una pieza jugosa a cobrarse por todo lo que ha ocurrido con la corrupción. Pero no desviemos el tiro. Lo que Esperanza Aguirre estaba haciendo era lo que estaba ocurriendo en muchos sitios más. Cuando se marchó, dije que se iba la dama reina pero que seguía el resto del tablero. Al final es que es el caso PP. Es un modus operandi.

Sin embargo, ustedes siguen manteniendo en Madrid al gobierno del PP pese a considerar que es un partido corrupto y que ha habido numerosos imputados que han tenido que dimitir. ¿Cómo se puede mantener ese doble discurso?

Efectivamente, tienen muchos imputados que han tenido que dimitir. Nosotros no somos el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que no logra sacar sus propuestas adelante y que ve cómo Ahora Madrid mantiene a sus imputados y ni les tose. No son peligrosos para ellos. Nosotros condicionamos de verdad, no nos entregamos. Hace dos años nadie hubiese pensado que un imputado del PP hubiese tenido que dejar su escaño y ahora sí. Uno detrás de otro como fruto de nuestro pacto. Nos ofrecieron un trozo del pastel, "qué consejería queréis", pero rehusamos porque pensamos y lo seguimos pensando que era el precio de nuestra libertad.

¿Que haya cucarachas en los quirófanos, además de ser intolerable, no cree que habla muy mal de la gestión sanitaria del Gobierno del PP de Madrid, un gobierno que ustedes apoyan?

Sí, pero nosotros apoyamos condicionando. Nosotros en Sanidad hemos introducido una serie de medidas para que haya más médicos de atención primaria, más psicólogos. El PP ya no puede hacer todo lo que quiere, pero nosotros no podemos responsabilizarnos de eso porque no estamos gobernando.

¿Va a asistir a las Fiesta del Orgullo Gay?

Llevo asistiendo, no voy a decir que desde que tengo uso de razón, pero sí he ido siempre, salvo cuando mis hijas eran pequeñas que en ese momento deje de tener vida social, como nos ha pasado a muchas madres. Pero siempre he ido. Desde que soy concejala del Ayuntamiento de Madrid este es el tercer año que voy a ir en la cabecera muy orgullosa de que Madrid albergue este evento que pone a Madrid en el mapa de lo que es la igualdad, la diversidad y la lucha por los derechos civiles y sociales.

¿Madrid es una ciudad tolerante pese a los ataques que este colectivo sigue sufriendo?

Que un puñado de gente que son más bien de otro siglo no consigan hacernos creer que Madrid no es una ciudad tolerante. Madrid es una ciudad abierta, tolerante. Yo me he movido por mucho por Chueca a lo largo de toda mi vida. Yo tenía muchos amigos que se iban de sus pueblos porque en sus pueblos no podía hacer lo que quería hacer y elegían Madrid para ser lo que querían ser. Aunque es verdad que luego hay gente que hace mucho daño parece que aún viven en la era de Atapuerca y que son unos intransigentes e intolerantes. Hay que recordar que cada vez hay más ataques homófobos, pero son un puñado y no representan a los madrileños.

¿Y es una ciudad segura?

Madrid es una ciudad segura, muy segura. Pero eso no puede hacer que bajemos la guardia porque todos los índices de criminalidad han aumentado, desde robos, robos con violencia, agresiones, usurpaciones de vivienda, de vehículos, tenencia de armas... todos los indicadores han aumentado, pero dentro de unos estándares muy seguros. Y eso nos tiene que dar la voz de alarma para decir, ¡ojo!, tenemos que vigilar estos indicadores para que no suban más. La policía tiene que hacer el trabajo que siempre ha hecho y sobre todo no hacer experimentos, que es un poco lo que le reprochamos a este equipo de gobierno. Que están siempre haciendo experimentos con la policía.

¿Piensa que al final Manuela Carmena repetirá como candidata?

Yo creo que Manuela no va a repetir. Pero con independencia de que yo crea que Ahora Madrid no es un buen gobierno, creo que Manuela Carmena es una persona que lo quiere hacer bien. Tengo buena relación con ella. Pero ella no puede gobernar su grupo y se están produciendo muchos desaguisados. Ella me dijo que no iba a repetir y yo tiendo a confiar en la palabra de las personas. Al final la marcha de la ciudad no la va a definir la persona que pongan. La va a decidir el grupo que tengan y el grupo que tienen va a seguir igual de heterogéneo, con sus luchas internas y demasiadas servidumbres.

¿Y ve a Íñigo Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid? Parece que ya está ejerciendo.

Bueno eso dicen, puede ser pero es que quedan dos años. A mí ni me gusta ni me disgusta, no me meto en los candidatos de otros partidos como a mí tampoco me gustaría que me valorasen los demás candidatos.

¿El tándem Aguado-Villacís se mantendrá?

Espero que sí, primarias mediante, pero espero que sí. Humildemente creo que hemos aprendido mucho y que estamos haciendo muy buena labor.