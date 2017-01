El PP no perdona a Carmena que no haya bandera de España en el Ayuntamiento durante la cabalgata

Ni capas de colores eléctricos para los Reyes Magos, ni Baltasar con turbante fucsia y rastas, ni mujeres como Reinas. La segunda cabalgata de Reyes organizada por el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena ha recuperado su estética más tradicional y clásica, pero eso no ha impedido que el Partido Popular haya encontrado algo para no perdonar jamás a Manuela Carmena por segundo año consecutivo: la falta de bandera de España mientras mantienen la pancarta de Refugees Welcome.

Si en 2016 fue la ex diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, este jueves ha sido el número 2 de Esperanza Aguirre, Íñigo Henríquez de Luna. El concejal ha cuestionado en Twitter en el inicio de la cabalgata de Reyes que el Ayuntamiento de Madrid mantuviese la pancarta de Refugees Welcome en la fachada del edificio mientras la de España está "ausente".

El Ayuntamiento @MADRID empieza con mal pie la #CabalgatasDeReyes: la pancarta de Welcome Refugees presente, la bandera de España ausente. pic.twitter.com/n2Ad5lhBkI — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 5 de enero de 2017

Percival Manglano, a quien la ONU reprochó que relacionase a los refugiados con el atentado de Berlín, ha sido otro de los cargos del PP que se ha sumado a las críticas retuiteando el mensaje.

Para la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Nadia Álvarez, en esta ocasión los Reyes Magos van "como Dios manda" y se pregunta "cuál será la sorpresa".

Por su parte, Esperanza Aguirre, portavoz del PP de Madrid, también ha aprovechado las redes sociales para reprender a Manuela Carmena horas antes de la cabalgata: "El regalo de Reyes que Carmena ha hecho a los madrileños es una subida de impuestos".