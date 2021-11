Helga Alvear se asoma a la figura poliédrica de Joseph Beuys en su centenario

Cáceres, 25 nov (EFE).- El Museo Helga de Alvear de Cáceres dedica una exposición temporal al alemán Joseph Beuys (1921-1986) para homenajear a unos de los artistas más influyentes del siglo XX, cofundador del movimiento Fluxus, chamán, nómada, líder, espiritualista, político y hombre de acción en el centenario su nacimiento.

La muestra "Joseph Beuys: Antecedentes, coincidencias e influencias" podrá visitarse de forma gratuita en las salas dedicadas a exposiciones temporales del Museo Helga de Alvear, desde mañana, fecha del aniversario del nacimiento de Beuys, hasta el 12 de mayo de 2022.

La conexión de Beuys con Cáceres se basa en que a 17 kilómetros se ubica el Museo Vostell Malpartida (MVM) dedicado a la figura de Wolf Vostell, uno de los precursores del arte Fluxus junto a Beuys y un movimiento que los expertos han calificado de "alternativo y radical" y heredero del dadaísmo y el surrealismo.

Beuys nació en la ciudad alemana de Clevers en 1921, en una familia profundamente religiosa. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo aviador. En 1943, en una acción aérea en territorio enemigo, su avión fue abatido y quedó muy malherido. Su arte se apoya en sus experiencias vitales.

"He visto ayer la exposición y es una locura", ha apuntado este jueves la galerista alemana de 85 años Helga de Alvear en un encuentro con la prensa en su museo.

"Yo me enamoro de las obras. Compro obras y no sé si son buenas o malas; me da igual. A veces son muy caras y otras muy baratas. Yo solo quiero que la gente disfrute", ha aseverado.

La muestra, comisariada por José María Viñuela, tiene carácter internacional y reúne obras tanto de Beuys como de otros artistas que fueron sus amigos, discípulos o personas que tuvieron un papel significativo en su desarrollo intelectual, así como materiales audiovisuales, gráficos y escritos que permiten revelar detalles del artista alemán.

A partir de las obras de la Colección Helga de Alvear y materiales divulgativos adicionales, la exposición ofrecerá un recorrido por los "antecedentes, coincidencias e influencias" de Beuys en su trayectoria artística y vital, revelando diferentes facetas de su figura.

En palabras de Viñuela, "Beuys fue muchas cosas, pero sobre todo desplegó unas cualidades plásticas extraordinarias que le llevaron a dejar a la humanidad algunas de las metáforas más bellas de su tiempo".

Además de las obras ejecutadas por el artista alemán en diferentes periodos, la exposición refleja la importancia de las relaciones maestro-discípulo y su papel como catalizador de todo un grupo internacional de artistas representados en la Colección Helga de Alvear.

Una amplia selección de fotografías de su colega y amigo Werner Krüger acercarán al visitante al diverso espectro de coincidencias del artista alemán con otros agentes del contexto artístico, en la medida en que quiso crear un diálogo con los artistas de diferentes países.

La proyección de dos documentales invitará a explorar en profundidad los capítulos relevantes de su biografía y las obras de artistas como Imi Knoebel, Lothar Baumgarten, Gerhard Richter, Katharina Sieverding o Blinky Palermo en el efervescente contexto de la Academia de Düsseldorf, en la que Beuys ejerció como profesor.

La muestra incluye además obras de artistas contemporáneos con evidentes conexiones con el maestro alemán, como Nam June Paik, Klaus Rinke, Lothar Willem, Diego Lara o Jörg Immendorff.