Montero advierte de que se negociarán las reformas del Plan de Recuperación

Madrid, 30 abr (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este viernes de que las reformas incluidas en el Plan de Recuperación que "a lo largo del día" se enviará a Bruselas todavía tienen que ser negociadas en el marco del diálogo social y con los grupos parlamentarios.

Durante la presentación del Plan de Estabilidad 2021-2024, Montero ha explicado que el desglose de las fichas que se remitirán este viernes "es coherente con el plan" ya presentado, con "un mayor desarrollo" técnico pero no "distinto".

En cualquier caso, ha insistido en que la "vocación" del plan es ser transparente y, por ello, el detalle y concreción de las reformas se va a abordar en el diálogo social y con los grupos parlamentarios, ya que estas iniciativas se tienen que materializar en leyes.

Además, en los próximos días, los distintos ministros van a presentar las fichas de sus departamentos y desglosarán los detalles.

Montero espera que los primeros recursos lleguen de Bruselas tan pronto como se apruebe el plan y más adelante, ya vinculado al cumplimiento de hitos y objetivos, se obtengan los pagos correspondientes al primer semestre del año.

Los grandes países de la Unión "estamos presionando mucho para que no se demoren los pagos", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que no contempla "otra opción que no se produzcan en 2021".